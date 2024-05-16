台積電：鳳凰城廠區外包清運槽車意外 不影響營運
2024/5/16 10:51（5/16 11:07 更新）
（中央社記者張建中台北16日電）台積電美國亞利桑那州廠區驚傳爆炸事件。台積電表示，是進場廢硫酸外包清運槽車異常，1名外包清運司機查看時發生意外，這事件不影響營運或工程進行。
ABC15 Arizona報導，美國當地時間15日下午2時45分，台積電位於亞利桑那州北鳳凰城廠區驚傳爆炸，造成至少1人重傷。
台積電指出，亞利桑那州晶圓廠於美國時間15日因進場廢硫酸外包清運槽車異常，1名外包商清運司機查看時發生意外，救護車於第一時間將該員送往醫院，現場由消防單位進行事件調查中。
台積電強調，這起事件不影響營運或工程進行。台積電亞利桑那州第1座晶圓廠於4月進入工程晶圓生產，預計2025年上半年量產4奈米。（編輯：張良知）1130516
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美媒：台積電鳳凰城廠區傳爆炸 1人重傷