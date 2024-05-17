神基：新產品加持 強固電腦今年看增兩位數

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（中央社記者吳家豪台北17日電）強固型工業電腦廠神基投控今天召開法人說明會，董事長黃明漢指出，今年在新產品加持下，強固型電腦預估將成長兩位數，綜合機構件和汽車構件有機會保持個位數成長，看好全年整體業績將成長7%至12%。

受惠於產品組合改善及營業效率優化，神基今年第1季本業獲利創單季新高，毛利率達30.5%，季增1.1個百分點；營業利益12.39億元，季增18.8%，年增60.1%；歸屬母公司稅後淨利達11.04億元，季增28.8%，年增44%；每股盈餘1.81元。

黃明漢說，今年第1季包含強固型電腦在內的電子產品營收占比略高於50%，帶動整體毛利上升；不過受到美國聯邦政府調整預算的影響，第2季強固電腦事業表現將與第1季持平。

黃明漢表示，神基首季已發表強固電腦新產品，採用高通最新一代中央處理器（CPU），也是邊緣人工智慧（Edge AI）產品，目前為止獲得很好的客戶回饋，很快將出貨，希望為今明年帶來更多營收成長。

他也透露，神基預計今年底推出另一款Edge AI產品，採用微軟Windows搭配英特爾（Intel）晶片的Wintel架構，將先在6月台北國際電腦展（Computex）展出，已展示給部分客戶，獲得不錯反應。

此外，黃明漢說，神基在數年前成立的軟體公司，會在今年下半年推出新版本服務，採用新平台，正在市場上做數據測試。

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綜合機構件產品方面，黃明漢坦言，筆電相關生意從去年就一直不太好，延伸到今年仍然低迷。目前看來應該今年第2季底到第3季會變好，一些主要科技領導者包括英特爾都推出Edge AI解決方案，將帶動更多應用，預計今年第3季底到第4季會有更明確訊息，全年來看綜合機構件有機會保持個位數成長。

汽車機構件方面，他指出，今年上半年汽車市場整體景氣不是特別理想，產業略微衰退。不過以今年整體來看，汽車機構件事業群有機會保持個位數成長。（編輯：翟思嘉）1130517