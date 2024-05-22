中鋼履行和發園區替代案 再生水使用占比創新高

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（中央社記者潘智義台北22日電）中鋼公司今天表示，近日履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每天再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸，占每天補充用水量的比率達59%，突破新高。

中鋼發布新聞稿指出，為穩定生產用水，多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水已可逐級使用5至6次，製程用水回收率高達98.5%。

除了致力節約用水，中鋼強調，更超前部署推動水源多元化策略，2018年8月起開始導入鳳山溪都污再生水，每天約使用4.05萬噸，再於2021年12月導入臨海都污再生水，讓每天再生水的使用量提升至6.05萬噸，占每天補充用水量50%。

中鋼去年共導入約2233.9萬噸的鳳山溪及臨海再生水，相當於6.4座鳳山水庫之儲水量，加上中鋼近日啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每天再生水的使用量進一步提升至7.02萬噸。不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間，具體實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理）企業社會責任。

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鋼鐵說明，製程需要大量用水來冷卻、抑塵、除銹、潤滑，一旦缺水不僅影響生產正常運作，嚴重時可能損害設備，不利下游用鋼產業發展。為穩定生產用水，紓解缺水風險，中鋼以4R策略執行水資源管理及推展各項節水方案，包括減少各製程用水（Reduce）、多層次循環水利用（Reuse）、廢水回收純化再利用（Recycle）及再生水取代新水（Replace）。

中鋼並積極推動多項工程以降低原水使用，包含廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、建置廢水純化場將廠內循環水回收再利用，改造廢熱回收設備減少熱負荷，以及將生產設備更新升級，減少使用冷卻水。（編輯：楊凱翔）1130522