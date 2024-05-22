自行撤回申請上櫃案 路易莎：靜待布局效益再送件

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（中央社記者江明晏台北22日電）興櫃股路易莎咖啡今天公告自行撤回上櫃申請案，路易莎強調，獲利穩定成長，近幾年多元化發展迅速，決議等年度布局完成，推動成效顯現，再於適當時機送件。

路易莎今天公告自行撤回上櫃申請案，基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，將於適當時機再重新提出申請。

路易莎強調，公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況也無異常，此案對公司財務及業務並無重大影響。

路易莎今天發布聲明指出，近幾年多元化發展迅速，決議等年度布局完成，推動成效顯現，再於適當時機送件。

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路易莎強調，獲利穩定成長，即便疫情中，仍展現強韌成長力，民國110年淨利新台幣8888萬元，每股稅後4.4元，111年淨利為1.03億元，每股稅後盈餘5.03元，112年獲利1.29億元，每股稅後6.28元。

路易莎指出，去年積極海內外展店，於新加坡開旗艦店，並在台灣推動本土創新，鼓勵幹部內創門市等，在致力於多元化發展的策略下，考量可能衍生的各種情境，路易莎將積極進行運營架構的升級，等布局效益顯現，再行送件申請上市櫃。（編輯：潘羿菁）1130522