壽險保額百萬以下不強制執行 金管會拚6月修保險法

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（中央社記者謝方娪台北22日電）近年保單遭強制解約件數走高，為保障民眾基本權益，金管會本週開會討論，針對保額在新台幣100萬元以下的人壽保險契約，將建議司法院不予強制執行。金管會也將修正保險法，引入受益人介入權，力拚今年6月底前預告修正草案。

先前最高法院民事裁定，執行法院得在必要時核發執行命令終止債務人為要保人的壽險契約，命保險公司償付解約金，導致保單遭強制解約件數逐漸攀升。立法院司法及法制委員會日前臨時提案通過，要求司法院會同金管會訂定保單強制執行參考原則，根據保單類型及解約金訂出強制執行排除範圍。

今天立法院財政委員會上，國民黨立委王鴻薇及民進黨立委鍾佳濱均關心金管會是否已訂出排除強制執行的保單範圍。金管會保險局長施瓊華答詢時表示，本週已開會討論，針對單張保額落在100萬元以下的人壽保險契約，金管會將建議司法院不予強制執行。

金管會主委彭金隆說明，金管會將盡快與執行單位訂定出保單強制執行參考原則，希望建立明確作法，交由執行單位據以執行，減少民怨。除了給予司法院不予強制執行的保單範圍建議外，金管會亦將從根本上修正保險法，引入受益人介入權制度。

施瓊華接受媒體聯訪時表示，金管會已在研擬保險法修正條文，修正重點主要有2項，其一是研議引入受益人介入權制度，其二是研議將給予司法院的保單強制執行參考作法於保險法中明定。

施瓊華指出，因保險法修正需要時間，對於在一定金額以下不予強制執行的保單，金管會先透過給予司法院強制執行參考作法的方式進行。

至於保險法修正時間表，施瓊華表示，將力拚於6月底前進行保險法修正草案預告，一旦完成預告後，後續將進行行政院審查、立法院三讀等程序。（編輯：潘羿菁）1130522