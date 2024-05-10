藍促制定保單強制執行參考原則 減少對社會衝擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北10日電）若要保人遭追債，保單恐遭法院強制執行解約以清償債務，引起討論。國民黨立法院黨團今天呼籲制定保單強制執行參考原則，減少對社會衝擊，以免造成司法體系過勞、保險機構遭怨、人民受害的三輸局面。

立法院司法及法制委員會昨天邀請司法院、法務部及金融監督管理委員會率所屬相關單位列席，就「強制執行保單解約償債未符比例原則紛爭頻傳亂象如何解」進行專題報告，並備質詢。昨天會中通過朝野立委所提臨時提案，建請司法院會同金管會等，制定保單強制執行參考原則。

國民黨團今天召開「制定保單強制執行參考原則，刻不容緩！」記者會，黨團首席副書記長林思銘主持，副書記長鄭正鈐、羅智強及立委羅廷瑋出席，呼籲司法院、法務部行政執行署、金管會保險局，以及壽險公會共同研商，找出解決司法體系過勞、保險機構遭怨、人民受害的對策。

林思銘指出，最高法院「108年度台抗大字第897號」請求清償債務強制執行案，裁定主文提及「執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。」 此裁定一出，保單遭強制執行案件量暴增。

他指出，根據司法院的統計資料，執行法院受理強制執行事件新收案件數量，在民國108年為146萬3648件，112年已達193萬1005件，造成司法體系過勞、保險機構遭怨、人民受害的三輸局面。

林思銘建議，金管會保險局應該儘快做出修正，針對各類型保險契約，如健康險、意外險倘若不是附約，是否可以成強制執行標的。他也呼籲，保險局必須提出指引，何種保險類別可作為強制執行標的，那些不行。

鄭正鈐指出，實務上發生強制執行保單，除了保單主險（儲蓄險）外，附險可以還包括壽險、醫療險、意外險，目前都列為遭強制執行標的，這會讓保險人的權益受到嚴重影響。

他呼籲，制定保單強制執行的執行標準，兼顧債權人、債務人以及其他利害關係人權益，同時維護保險保障的功能，包括清楚明定排除強制執行保單的範圍，例如醫療險、健康險排除強制執行範圍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅智強表示，「897號裁定」已經造成保險系統性風暴，原本是為了防止脫產而做出的裁定，但在處理上，已經造成動搖保險制度的社會安全功能，大幅增加法院審理案件量，以及不符比例侵犯弱勢者醫療健康權益，當然也會侵犯受益者的權益。

羅廷瑋指出，低額保單幾乎是弱勢家庭的救命錢，若政府不符比例原則，任由債權人進行強制執行，等於是讓債務人陷入生活困頓，政府必須制定相關規範，保障弱勢族群的生存權益。（編輯：林興盟）1130510