藍籲重新檢視錯誤能源政策 綠：切莫政治凌駕專業

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（中央社記者林敬殷、王揚宇台北26日電）國民黨立法院黨團今天舉行記者會，呼籲新政府重新檢視錯誤的能源政策，重視先前以核養綠公投的核心精神，達到國際2050淨零碳排目標。民進黨團幹事長吳思瑤說，在野黨面對電力、能源政策要用專業來對話，切莫以政治凌駕專業。

國民黨團今天在立法院舉行「台灣需要更多潔淨低碳電力，支持核電延役修法」記者會。

國民黨團首席副書記長林思銘說，政府在2022年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零軌跡與行動路徑，但是蔡政府過去8年減碳成效，不僅溫室氣體排放量不減反增，國際氣候變遷績效指數排名吊車尾，徵收碳費也一延再延，讓2050淨零排放恐淪為口號。

林思銘指出，歐盟在2022年通過決議將天然氣、核能列入歐盟的永續分類標準。南韓總統尹錫悅就任後，也重新檢討前總統文在寅的去核政策，轉為擁抱核電的能源政策。美國拜登政府亦在近期設立一個60億美元的基金，協助核電廠繼續營運。

林思銘表示，為穩定電力供應及避免未來能源短缺與保持經濟發展，並有效減少碳排放，緩和全球暖化問題，國民黨團提出核子反應器設施延役條例草案和核子反應器設施管制法第6條條文修正草案，達成淨零碳排的氣候承諾目標與能源需求攀升間取得平衡，以確保國內能源供應結構之彈性。

黨團副書記長王鴻薇表示，國民黨立委共提出4個關於核子反應器設施管制法第6條修正草案，讓核電延役解套。民進黨政府一直告訴國人不缺電，非但說服不了國人，也說服不了國外媒體，在4月17日開始，國外知名媒體，紛紛報導台灣能源政策的錯誤，以及台灣面臨停電危機。

國民黨立委牛煦庭表示，和碩董事長童子賢也說，核能是綠能的好朋友，可以共存一同邁向減碳目標，這與當初「以核養綠」公投的核心精神不謀而合，呼籲新政府慎重檢討能源政策，不要讓政治凌駕科學之上。

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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨團提出核電廠延役的條例，尊重國民黨立委的提案權，但也請國民黨團不能無視於核能的安全問題，不能無視於核廢料的處置，核廢料的處置就是卡在新北市政府，新北市長侯友宜不發給乾式儲存槽的使用執照。

吳思瑤說，國民黨內部一方面要求核電廠延役，另一方面又卡住乾式儲存槽的使用執照，說法矛盾，經不起檢驗。國民黨不應為了核能而核能，不要為了擁核而擁核，今天是車諾堡核電廠災變38週年，核能安全是人類要共同面對的嚴峻課題。（編輯：翟思嘉）1130426