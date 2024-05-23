鴻華先進股東會 劉揚偉：台灣乘用車年銷售估逾萬輛

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進今天上午舉行股東會，董事長劉揚偉表示，今年在乘用車台灣年度銷售量可超過萬輛，商用車預期銷售超過百輛。

鴻華先進股東會由劉揚偉親自出席主持，總經理李秉彥、鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）等董事也一同出席，股東會準時在9時開始，9時12分結束。

劉揚偉在致股東營業報告指出，今年休旅車Model C結合客戶行銷規劃擴量交付，跨界（Crossover）電動車Model B推動量產並發展海外市場。

在商用車，劉揚偉指出，已經啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，也規劃發展海外市場。

展望今年銷售量，劉揚偉預期，鴻華今年在乘用車台灣客戶預接單量超過9000輛，預期年度銷售量可超過萬輛；在商用車，劉揚偉預期銷售可超過百輛。

展望未來發展策略，劉揚偉表示，鴻華以開放平台為核心，推動電動車普及化，分享平台降低開發費用和縮短開發時程，共用平台形成規模經濟，在委託設計製造服務（CDMS, Contract Design Manufacturing Services）商業模式下，鴻華扮演提供設計、供應鏈管理等重要角色。

鴻華在2023年報中指出，今年持續拓展台灣和東南亞市場。根據統計，鴻華與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，今年前4月累積已交車1555輛。

鴻華透露，今年下半年規劃推出長里程版Model C電動車，Model C國外量產版目標在2025年第4季量產交貨。

鴻華今年第4季規劃量產Model B跨界（Crossover）電動車，除了台灣市場，並鎖定東南亞和歐洲市場拓展銷售。

在轎車Model E進展，鴻華指出，將依市場和客戶需求調整後推出量產版車型。

在多功能休旅車（MPV）布局，鴻華表示，相關Model D原型車規劃最快今年10月展出。

鴻華高雄橋頭科學園區新廠在4月中旬動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛，2028年目標擴產至1000輛電動巴士。（編輯：楊蘭軒）1130523