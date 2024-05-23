本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共展開對台軍演 總統府：遺憾中國單邊挑釁行為
首頁 / 產經

吳誠文：盼能源議題多元探討 我沒有反核神主牌

2024/5/23 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北23日電）國科會主委吳誠文今天表示，希望能源議題有多元探討，施政會傾聽民意，強調全民共識，他個人沒有反核神主牌，未來若發展出潔淨、安全核能，「在這個前提下我認同」。

立法院教育及文化委員會邀請國科會主委吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委柯志恩質詢關切，既有的「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」5大淨零科技領域，能否幫助台灣在2030年達成24%的減碳目標；吳誠文坦言任務艱難，但一定會努力。

此外，和碩董事長童子賢先前表示，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排。國民黨立委洪孟楷質詢時問，由於童子賢也是國科會委員會議中的委員，是否已就此議題開過會。

吳誠文指出，目前還沒有交換意見，不過，總統賴清德宣示施政一定要傾聽民意，如果社會在能源發展可有多元探討，未來政府施政當然會以民意為依歸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪孟楷追問吳誠文是否「沒有所謂的反核神主牌」，吳誠文回應，「我個人沒有」，反核意見中，民眾提出核能可能會對社會造成的各種傷害，這部分一定要避免，但將來也有可能會發展出潔淨、安全的核能，「在這個前提之下，我是認同的」。

吳誠文強調，國科會將以科學研究的基礎探討相關議題，也會兼顧人文社會領域對此議題的關注，如果有全民共識，政府就會依全民共識執行。（編輯：林淑媛）1130523

#洪孟楷
#童子賢
#吳誠文
#核能
吳誠文
輝達超微投資台灣 吳誠文：研商機制讓外商台廠共榮國科會：低軌通訊衛星攸關國安 AI基本法拚今年推出
洪孟楷
立院24日續審國會職權修法 藍籲綠別再杯葛議事國會職權修法藍將提延長開會至午夜 若無法三讀24、28日立院續審
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：