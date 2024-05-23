吳誠文：盼能源議題多元探討 我沒有反核神主牌

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（中央社記者張璦台北23日電）國科會主委吳誠文今天表示，希望能源議題有多元探討，施政會傾聽民意，強調全民共識，他個人沒有反核神主牌，未來若發展出潔淨、安全核能，「在這個前提下我認同」。

立法院教育及文化委員會邀請國科會主委吳誠文列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委柯志恩質詢關切，既有的「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」5大淨零科技領域，能否幫助台灣在2030年達成24%的減碳目標；吳誠文坦言任務艱難，但一定會努力。

此外，和碩董事長童子賢先前表示，若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排。國民黨立委洪孟楷質詢時問，由於童子賢也是國科會委員會議中的委員，是否已就此議題開過會。

吳誠文指出，目前還沒有交換意見，不過，總統賴清德宣示施政一定要傾聽民意，如果社會在能源發展可有多元探討，未來政府施政當然會以民意為依歸。

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洪孟楷追問吳誠文是否「沒有所謂的反核神主牌」，吳誠文回應，「我個人沒有」，反核意見中，民眾提出核能可能會對社會造成的各種傷害，這部分一定要避免，但將來也有可能會發展出潔淨、安全的核能，「在這個前提之下，我是認同的」。

吳誠文強調，國科會將以科學研究的基礎探討相關議題，也會兼顧人文社會領域對此議題的關注，如果有全民共識，政府就會依全民共識執行。（編輯：林淑媛）1130523