首季外幣保單新保費占比41% 探近6年同期次低

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（中央社記者謝方娪台北28日電）美元利率續處高檔，市場資金追逐更高利投資，金管會統計，今年首季外幣保單新契約保費折合約新台幣740.37億元，雖年增6%，但占整體新契約保費比重僅41.4%，下探近6年同期次低。

金管會今天公布，今年首季壽險業外幣保單新契約保費收入約740.37億元，年增6%，但對壽險業整體新契約保費收入貢獻比反降至41.4%，為2019年以來同期次低，僅優於2019年首季的39.36%。

若分類別看，今年首季壽險業外幣投資型保單新契約保費收入約新台幣93.02億元，年減38%，外幣傳統型保單新契約保費收入約新台幣647.35億元，年增19%。

市面上外幣保單主要分為美元、澳幣及人民幣3種幣別，又以美元保單為大宗。

今年首季美元保單新契約保費收入達23.23億美元，年增3%，其中美元投資型保單僅賣了2.79億美元，年減41%，美元傳統型保單新契約保費收入達20.44億美元，年增14%。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，美元投資型保單買氣下滑，主因還是美元利率續處高檔，市場資金移作其他高利投資，因此美元投資型保單買氣遜於2023年同期。

至於美元傳統型保單業績仍呈正成長，主因金管會今年起調升美元保單責準利率，若消費者購買同樣保額保單，和責準利率調升前相比保費支出會下降，即美元保單購買成本降低，拉抬消費者購買意願。

展望後市，蔡火炎認為，美元保單買氣要視利率及匯率變化，現在美元利率仍處相對高檔，若市場上有其他高利商品吸引投資人，資金可能不會往保險去，換言之，若美元利率續處高檔，保險買氣會受影響。

蔡火炎預估，今年外幣保單買氣和2023年相比可能會呈持平態勢，若美國降息，預期對保險買氣將有一定助益。

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澳幣保單方面，今年首季新契約保費收入達0.3億澳元，年增3成，其中澳幣投資型保單新契約保費收入僅0.13億澳元，年減19%，澳幣傳統型保單反而大賣0.17億澳元，年增1.43倍。

人民幣保單首季新契約保費收入人民幣0.24億元，年減25%，其中人民幣投資型保單買氣續呈衰退，首季新契約保費收入人民幣0.18億元，年減31%，人民幣傳統型保單新契約保費收入人民幣0.06億元，已追平2023年同期表現。（編輯：張均懋）1130528