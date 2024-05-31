看好紙包裝需求擴大 正隆董事長鄭人銘：迎成長動能

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北31日電）工紙大廠正隆今天召開股東會，董事長鄭人銘表示，今年下半年，隨著全球經濟持續回穩，以及國際去塑商機，擴大紙包裝需求，又將迎接旺季，正隆可望發揮新產能優勢，迎成長動能。

正隆股東會則通過配息0.5元，並通過2023年財報。

2023年全球面臨升息通膨、地緣政治等挑戰，儘管各國已全面解封，但經濟復甦緩慢，加上外部環境不利因素持續，台灣紙業市場仍在去庫存，造成整體需求不振，全台造紙年產量下滑3.6%，銷量減少5%。

正隆強調，儘管市場環境不佳，公司仍持續推動海外擴產計畫，越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線也規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能已投產，為公司營運注入新動能。

展望今年，正隆表示，隨著景氣回升及原物料價格的溫和波動，各產業有望穩步復甦，帶動紙箱包裝需求。尤其是下半年傳統旺季來臨，預期整體營運將穩健成長。

根據國際瓦楞紙箱包裝協會（ICCA）統計，2023年全球紙箱消費量達2738.89億平方米，雖年增0.3%，但相較2000年1276.57億平方米，年平均成長達3.2%，預期未來全球紙箱包裝需求仍將穩健成長。正隆表示，將持續投入智慧永續造紙，優化數位產銷服務、拓展海內外循環據點，掌握全球紙包裝需求蓬勃商機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

正隆提到，公司為台灣首家導入AI智能化的紙業，已導入25個智能產銷專案，將傳統工廠轉型為智慧再生工廠。近年整合IoT與AI大數據，建立關鍵數據，藉由數據累積及機器學習，分析設備運行狀態與趨勢，大幅提升設備總合效率（OEE）與減碳績效。

正隆訂定今年為AI應用元年，將持續深化智慧製造，以AI數據助攻企業高效決策，透過智能產銷提升營運動能。（編輯：林淑媛）1130531