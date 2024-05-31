建大通過每股配息1元 看下半年營運優於上半年

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（中央社記者賴言曦台北31日電）建大今天召開股東會，通過每股配發1元現金股利；董事長楊啟仁表示，第3季將在中國上市新開發的電動車胎，目標年底前在北美、歐洲推出適合當地市場的電動車胎；建大看好下半年營運優於上半年，全年較去年成長。

楊啟仁指出，目前自行車內外胎的稼動率約50%，為產能利用率最低的產品類別；但修補胎已有暢銷規格開始缺貨，下游客戶逐漸選擇性回補庫存，且隨著明年春季自行車商將推出新車款，預估可帶動零件製造商今年第3季營運表現。

楊啟仁表示，機車胎產能利用率大概7成左右，建大除了扎根國內燃油、電動機車胎市場外，下階段努力目標為切入本田（Honda）在越南、印尼、泰國的機車胎市場，尤其建大在印尼、泰國都有工廠，具備代工生產優勢。

沙灘車胎部分，楊啟仁說，建大去年陸續迎來新客戶，現在已是Honda北美市場的沙灘車胎供應商；下階段將爭取Honda北美輪圈組裝業務，深化雙方合作。

汽車胎方面，楊啟仁表示，產能利用率約75%，建大耕耘輕卡車胎領域有成，品質不遜於他牌同等級產品，價格較有競爭力；目前越南廠生產的輕卡車輪胎銷往北美的毛利率約4成，後續將配合市場拓展策略，規劃將越南廠日產1.7萬條的產能進一步放大。

楊啟仁表示，建大中國深圳廠預定6月1日起停止生產，改為銷貨中心及發貨倉庫，並從昆山、天津廠進貨以服務中國南部區域客戶。

楊啟仁指出，新開發電動車胎預計今年第3季在中國上市，另持續開發適合北美、歐洲市場的電動車胎，期待今年底前可以上市。整體來說，建大今年下半年營運將優於上半年，今年整體有望較去年成長。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130531