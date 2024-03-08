建大：今年審慎樂觀 6月推電動車專用胎

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（中央社記者賴言曦台北8日電）建大輪胎董事長楊啟仁指出，今年汽車胎展望樂觀，未來將成為營運成長主力，今年6月將率先在中國市場推出電動車專用汽車胎；隨著自行車產業庫存逐漸去化，自行車胎營運看到一線曙光，今年整體營運審慎樂觀。

建大今年1月營收新台幣27.33億元，較去年同期成長17.05%；楊啟仁今天在台北國際自行車展受訪表示，自行車市場庫存逐漸去化，已看到一線曙光；修補胎部分有越來越多訂單回籠，隨著明年春季自行車商將推出新車款，預估可帶動零件製造商今年第4季表現。另外，汽車胎營運樂觀，未來將成為建大營運成長主力。

建大積極耕耘歐美市場，北美市場由於近年產品開發有成，品牌能見度逐漸上升。楊啟仁指出，建大2022年在北美市場的市占率分別為乘用車胎1%、越野車胎1.5%，2023年乘用車胎成長0.5個百分點，與越野車胎同登北美市場市占率1.5%的成績。

因應電動車趨勢，建大過去積極研發可荷重、耐磨、低噪音、省能源的電動車胎。楊啟仁表示，建大預計今年6月先在中國推出電動車專用車胎，今年底前陸續在歐美推出符合當地市場需求的產品，並持續與國外新興電動車廠合作，耕耘電動車專用胎市場。

觀察建大旗下產品產能，楊啟仁指出，汽車胎稼動率近8成最佳，其中越南廠稼動率最高。目前越南廠第1期日產能約1.7萬條，預估未來2年內滿載；為滿足生產需求，建大規劃興建越南廠第2期，預計今年動土、2026年第2季完工，預估屆時1、2期日產能合計可達3.5萬條。

建大深圳廠都更案第1期於2023年動土，楊啟仁指出，第1期規劃成4棟商用不動產、2棟住宅，建大可分得42%，除了自用外，部分出售及出租，預計第1季2026年完工。

深圳廠部分產能仍在運作中，當地都更第2期目前尚未動工。楊啟仁說，預計今年中結束深圳廠所有產能，並轉型為銷售據點，由其他廠區供應胎源，以維持中國南方的市場；深圳廠第2期都更預計最快今年底動工，規劃內容與第1期一致，建大也可分得42%。（編輯：楊蘭軒、張良知）1130308