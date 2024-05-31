金融穩定報告出爐 央行：應密切關注ETF相關風險

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）中央銀行今天發布第18期金融穩定報告，認為過去1年台灣金融體系維持穩定，不過近期台股波動幅度攀升，須留意地緣政治風險攀升等不確定性，以及ETF規模成長快速，隨著商品複雜性及投資風險上升，應密切關注相關風險。

央行今天發布第18期金融穩定報告，彙整112年初至113年4月間國內外經濟金融情勢發展，並分析影響台灣金融體系的風險。

央行指出，112年以來，隨著全球股市回溫及外資大幅買超台股等利多因素，台股呈上漲趨勢；112年底上市股價指數收在17931點，全年漲幅26.83%，且股價波動率逐步回穩，12月底已回降至10.78%。

113年1至3月則因市場預期主要央行將放寬貨幣政策、科技股持續上漲，上市股價指數續創歷史新高，4月股價指數震盪整理，波動幅度攀升。

央行提醒，台股與國際股市連動性高，考量近期地緣政治風險攀升、全球通膨下降幅度有限，且主要央行貨幣政策走向仍具不確定性，均將影響全球經濟及國際股市，進而牽動台股，宜密切關注。

央行並指出，近年台股表現亮麗、美國降息預期及高股息誘因，帶動指數股票型基金（Exchange Traded Fund, ETF）規模成長快速，113年4月底達4.75兆元，隨著商品複雜性及投資風險上升，應密切關注相關風險。

央行金檢處副處長潘雅慧說明，ETF對於股市有助漲助跌的效果，央行會持續關注市場發展；管理面則屬金管會職權，金管會去年已經採取多項措施，促進金融穩定。

報告指出，近年ETF市場規模成長快速，金管會為了健全市場發展並保障投資人權益，自112年下半年起，陸續採行多項監理措施，並參酌國際金融組織發布的ETF監理實務，研議從產品結構、資訊揭露及流動性提供等3方面，逐步實施相關監理措施。

另外，金管會也強化金融機構委外作業的風險管理及研提非法境外基金防制措施，加強委外作業韌性及保護金融消費者。（編輯：潘羿菁）1130531