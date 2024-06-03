避涉入軍事用途 經部擴大管制硝酸纖維產品出口俄羅斯白俄羅斯

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（中央社記者劉千綾台北3日電）為避免台廠生產的硝酸纖維素涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部近日增列硝酸纖維產品禁止對俄羅斯、白俄羅斯出口，將於14日起生效；由於國內僅1家業者生產含氮量低於12.2%硝化纖維素，且主要出口國為美、日，新增管制影響不大。

經濟部國際貿易署繼今年3月8日禁止放電加工機等77項工具機對俄羅斯、白俄羅斯出口後，增列硝酸纖維產品（稅則為391220）禁止對兩俄出口，6月14日起正式生效。

貿易署說明，硝酸纖維素為無煙火藥的關鍵成分，歐盟和美國對此皆有出口管制；台灣原本對於含氮量高於12.2%硝化纖維素實施出口管制，這次增列含氮量低於12.2%硝化纖維素，是加強管控，以免成為國際管制漏洞。

經濟部官員表示，國內僅有台硝股份有限公司製造含氮量低於12.2%硝酸纖維素，主要銷往美國、日本和越南等國，用於金屬、木材和皮革的黏著劑等，因新增管制規範對台廠影響不大。

經濟部提醒，初次違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則已大幅提高至100萬元，業者應遵守國內及國際出口管制規範，善盡企業查證義務，避免違規進而影響商譽及自身權益。（編輯：張均懋）1130603