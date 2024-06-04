台商PCB產值估逐季成長 第2季看增至1947億元

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（中央社記者江明晏台北4日電）台灣電路板協會（TPCA）表示，2024年第1季台商印刷電路板（PCB）全球產值新台幣1814億元，年衰退0.2%，雖然連5季衰退，但全球需求不再顯著下探，將呈現從低谷逐季成長的趨勢，預估第2季產值為1947億元，年成長率為15%。

TPCA表示，2023年全球與台灣電路板市場歷經罕見衰退，2024年第1季沒有顯著返回正成長，但仍優於預期，並在AI人工智慧硬體和低軌衛星的需求持續發酵，整體市場在大環境不利因素未持續增加，呈現緩步成長的氛圍。

TPCA統計，2024年第1季台商電路板全球產值為57.25億美元，較去年同期小幅下滑4.3%，受惠美元升值，以新台幣計算為1814億元，與去年同期相比，僅衰退0.2%。

TPCA指出，台商全球電路板產值雖然連續5個季度呈現雙位數衰退，但全球需求不再顯著下探，反映衰退接近尾聲，展望未來，將以漸進式復甦為主，因為在景氣衰退末段或回升初段，消費者與企業支出仍偏向保守，且銷售多反映在特定產品上，例如AI伺服器成長動能優於通用型伺服器，平價智慧手機優於高價機種，換言之，PCB廠商也因所切入產品市場差異，而感受到截然不同的溫度。

展望2024年第2季，TPCA指出，雖然是傳統淡季，因多項經濟指標轉向好轉，企業和消費者心態轉為中性偏樂觀，採購和支出將更為積極，可望帶動手機、電腦和個人消費品銷售回升，加上AI對產品的影響在第1季開始浮現，相關產品需求逐季放大。

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TPCA預估，第2季台商電路板全球產值將達60.18億美元，較第1季成長5.1%，年成長率9.2%，若以新台幣計算約為1947億元，季度與年度成長率分別為7.3%和15%。

展望2024下半年，TPCA認為，若全球無重大意外的負面因素，電子產業將持續復甦，隨著旺季的來臨再加上Edge AI（邊緣人工智慧），如AI PC或 AI手機的成長，台商電路板產值將可望逐季走高，預估全年美元與新台幣產值分別為259.33億美元與新台幣8245億元，年成長率分別為5.2%與7.1%，重新踏上正成長的軌道。（編輯：楊凱翔）1130604