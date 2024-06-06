繳稅王台積電受惠台版晶片法 營所稅額降至千億以下

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（中央社記者張璦台北6日電）報稅季落幕，據財政部營所稅結算申報概況，北區國稅局轄內企業自繳稅額近新台幣2393億元，續居五區國稅局之冠。經交叉比對企業財報等資料，台積電蟬聯繳稅王，貢獻國庫營所稅額不到千億元，與去年突破千億大關相比，有所減降，推估主因是適用「台版晶片法」租稅優惠。

112年度所得稅結算申報於5月31日截止，財政部財政資訊中心近日發布營利事業所得稅結算申報統計表 ，全國營所稅總自繳稅額5471.75億元、年減24.57%，且五區國稅局營所稅自繳稅額全面呈衰退格局。

究其原因，主要是112年全球經濟受通膨、高利率、地緣政治等不確定性因素影響而放緩，導致部分企業獲利下滑，牽動營所稅衰退。

五區國稅局中，北區國稅局轄區包含新北市、桃園市、新竹縣市等，有多家知名上市櫃公司與科技大廠座落，再次助攻北區國稅局營利事業自繳稅額居五區之首，達2392.99億元、年減超過870億元，衰退26.68%。

進一步檢視北區國稅局轄區繳稅大戶，繳稅冠軍自繳稅額不到1000億元，第2名約80億元，第3名約70億元，第4名約50億元。針對繳稅大戶身分，北區國稅局指出，基於稅法規定保密原則，無法對外揭露。

不過，經過交叉比對企業財報及營所稅申報情況，可推估全球晶圓代工龍頭台積電蟬聯繳稅王寶座，亞軍應是科技大廠鴻海，「貨櫃三雄」之一的陽明海運居第3名，晶圓代工廠聯電估計名列第4。

台積電112年度營所稅額不到千億元，與前一年度的破千億大關相比，有所減降，推估主因是「台版晶片法」、產創條例10條之2投資抵減租稅獎勵，今年申報首次適用。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1130606