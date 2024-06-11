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台股跌66.26點

2024/6/11 13:46
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（中央社台北11日電）台北股市今天震盪收跌66.26點，為21792.12點，跌幅0.3%，成交金額新台幣5015.29億元。

加權指數開盤為21984.42點，盤中最高22003.71點，最低21792.12點；不含金融股指數19055.26點，跌66.43點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.79%、食品股跌1.05%、塑化股跌0.58%、紡織股跌0.65%、機電股跌0.01%、造紙股跌0.88%、營建股跌2.03%、金融股漲0.07%。

委買張數2441萬6467張，委賣張數1484萬8402張，成交張數1025萬3743張。

收盤時上漲252家，下跌713家，持平74家。

成交量前5名個股為陽明、開發金、復華台灣科技優息、新光金、長榮航。

漲幅前5名個股為恆大、天二科技、百一、建通、台端。

跌幅前5名個股為羅昇、三發地產、穎漢、陽明、佳能。1130611

#恆大
#陽明
#復華台灣科技優息
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