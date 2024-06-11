奇景光電斥資5.22億元 入股上詮5.3%

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（中央社記者張建中新竹11日電）奇景光電斥資新台幣5.22億元，認購上詮光纖私募普通股500萬股，每股認購價格104.4元；私募完成後，奇景將持有上詮5.3%股權。

奇景光電今天發布新聞稿表示，上詮是矽光子連接器製造廠，擁有多年光通訊技術經驗，近年投入矽光子封裝技術研發，在共同封裝光學（CPO）領域，與世界級半導體客戶合作。奇景透過認購上詮私募普通股，進一步強化雙方合作關係。

奇景光電執行長吳炳昌說，上詮已具備光通訊和CPO技術，結合奇景的晶圓級奈米光學（WLO）能力，雙方將可鞏固在高速生成式人工智慧運算及光通訊的優勢，迎接未來高速傳輸的強勁需求。

上詮總經理胡頂達表示，上詮致力於提供先進的CPO多晶片模組與高密度光纖陣列對接，奇景的WLO技術有助於增強上詮光學連接器的性能，確保光學對準，達成高精度光子傳播。

奇景指出，與上詮合作的技術將有助提升高效能運算、雲端伺服器、生成式人工智慧、工業數位化、醫療保健及學術研究等廣泛應用效能。（編輯：楊凱翔）1130611