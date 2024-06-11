助產業競爭力 經部打造台灣專屬生成式AI核心技術

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（中央社記者曾智怡台北11日電）生成式AI連動產業競爭力，經濟部表示，將運用台灣在製造和服務產業豐富的知識和資料，打造台灣專屬生成式AI核心技術，協助業者實現「產業AI化」，更力拚民國117年製造業AI應用普及提升至5成。

立法院經濟委員會邀國發會、經濟部、數位發展部等相關部會明天將進行「為掌握生成式AI等關鍵技術帶來的產業革命機會，台灣要如何深化AI生態及充實AI人才與產業AI化，促動台灣數位轉型與運用AI賦能升級，擴展產業發展，打造智慧未來」專題報告，經濟部書面報告今天出爐。

經濟部指出，現在國際AI科技大廠陸續推出生成式AI工具，但主要以一般知識的問答、英文資料為主，對於產業專業知識，如半導體製程、國內金融法規，乃至於繁體中文的運用，則無法完全滿足使用者的需求。

另一方面，國際大廠的AI服務都需要使用者把資料上傳到雲端，企業也會有機密資料外洩的風險。

因此，經濟部將建立專屬生成式AI核心技術，運用台灣在製造和服務產業豐富的知識和資料，打造出台灣產業專屬模型，讓AI服務可以在企業內部使用，以提升資安等級，且懂得企業想要知道的特定知識，協助業者實現「產業AI化」，提升產業競爭力。

經濟部也會積極引進國際領先企業來台設研發中心，如此不僅能帶來最先進的技術，也能讓台灣廠商進入全球創新價值鏈，同時吸引頂尖人才來台，促進台灣人才的培訓與升級。

針對國內百工百業，經濟部也將整合產業需求與各方資源，偕同法人與公協會、資服業者合作，推動AI技術在各行各業的普及，提升產業競爭力與數位轉型。

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具體措施包括將已發展的AI核心技術與領域專屬模型，提供跨部會於GAI共通平台上應用，協助中小企業數位轉型；透過應用驗證及大帶小方式擴散普及，輔導百工百業運用生成式AI；建立產業導入AI指引，透過專家顧問輔導企業導入成熟AI工具。

此外，為促進製造業AI普及加速，經濟部將運用產創條例10-1創新租稅優惠修正案，提高產業對AI 應用投資，預計117年製造業AI應用普及率從目前12.3%提升至 50%。（編輯：林興盟）1130611