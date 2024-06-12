科科科技控券商失職失能 統一證：合格圈購單未達標

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（中央社記者吳家豪、曾仁凱台北12日電）串流音樂KKBOX母公司科科科技今天宣布，因遭到主辦券商統一證券刁難，致使科科科技無法順利推動上市流程而必須終止，對此結果深感遺憾，重批主辦券商失職失能。

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技KKCompany原訂6月19日掛牌上市，但因主辦券商未完成競拍相關承銷作業，造成競拍流標，加上詢價圈購未完成送件致使上市計畫破局。科科科技今天指控統一證券「失職失能」。對此，統一證傍晚公告澄清是因為合格圈購單未達標。

科科科技今天發布新聞稿表示，將盡速檢討相關責任及疏失，以維護公司股東及廣大資本市場投資人的權益，如有爭議情事，未來不排除將透過法律途徑主張權益。

科科科技也將尋求既定發展路線，持續在音樂串流服務、人工智慧（AI）影音多媒體技術及雲端服務等持續成長茁壯，壯大台灣企業的軟體科技實力，並將著手尋求海外上市規劃。

科科科技說，選擇統一證券作為主辦券商，在上市過程依循主辦券商的建議，一步一步地往上市方向前進，主辦券商不斷告知上市沒有問題，投資者意願很高，在3月上市競拍前，也告知競拍將順利完成；但主辦券商未能盡責完成競拍相關承銷作業，造成競拍流標，已對公司造成重大影響。

在依法無法更換主辦券商的狀況下，科科科技主張透過國外上市時採用的詢圈與公開申購（抽籤）方式，持續往上市的方向前進，自4月開始更積極與更多投資者接觸，舉辦超過30場的投資者說明會。主辦券商在此過程中幾乎沒有給予任何協助，科科科技很快發覺主辦券商消極態度，於是更積極加大對公開申購的宣傳，藉此提高聲量。

科科科技表示，直到昨天，多場投資說明會後掌握的投資人圈購意願與公開申購的數量，已經達到上市標準；然而主辦券商今天仍以張數不足為理由，不願送件至券商公會及證交所，以致無法完成上市的最後一步。科科科技多次溝通仍得不到善意回應，讓上市計畫胎死腹中。

科科科技指出，統一證券身為主辦券商，未依法依約負起承銷義務，導致公司未能順利上市，對商譽造成莫大傷害，為保障員工、股東、用戶與客戶，科科科技將採取必要的行動來捍衛權益。

統一證傍晚公告表示，詢價圈購作業均依照相關法令及內控作業流程辦理，科科科技的合格圈購單累計數量未達應提交詢價圈購1萬3837張的承銷總數量，依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第28條規定，無法進行承銷價格訂價作業，並非媒體報導已達上市標準，而統一證多所刁難、不願送件。（編輯：張良知）1130612