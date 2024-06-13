純網銀搶攻財管商機 LINE Bank開賣基金

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（中央社記者蘇思云台北13日電）投資市場火熱，純網銀接連推出基金銷售大搶財管商機。LINE Bank今天宣布開賣境內外基金，也是首家提供境外基金的純網銀，規劃攜手12家國內外基金公司，提供涵蓋AI、美日台股等熱門標的的基金服務。

台股近期表現亮眼，帶動投資市場熱潮，純網銀從原先存款、放款業務，也積極拓展財富管理業務。3家純網銀中，樂天銀行去年5月底宣布攜手台灣最大線上基金交易平台基富通，最快3分鐘內可以完成基金帳戶申請，將來銀行今年3月宣布開辦基金銷售服務，後續取得外匯執照後，也會開賣境外基金。

LINE Bank繼開辦外幣存匯款服務後，今天透過新聞稿宣布開賣境內外多檔基金，總經理黃以孟表示，從普惠金融角度出發，LINE Bank希望讓專業的理財商品更容易選擇與管理，LINE Bank基金平台境內外基金產品也相當完整。

LINE Bank說明，目前第一階段預計規劃跟12家基金公司合作，包含安聯投信、摩根投信、富蘭克林投顧、施羅德投信、富蘭克林華美投信、富邦投信、野村投信等。依照個人需求與風險承受度，可隨時用單筆或定期定額方式，申購全球境內外基金商品，包含股票型、債券型、平衡型基金等。

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將來銀行目前提供購買國內基金「0元手續費、0元信託管理費」優惠。將來銀表示，財管會員在開業首月就破萬人，後續仍呈倍數成長，會員男女比例約57比43，背景主要來自金融業、公務員、高科技業、餐飲業與學生等。

觀察會員最喜歡的投資標的，將來銀行表示，除了近期正夯的科技基金外，年輕投資人也想掌握單一國家的未來成長前景，像是備受看好的印度、日本、越南等國家。（編輯：潘羿菁）1130613