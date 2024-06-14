本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

5年不得回金融圈禁令解除 趙信清重返遠壽董事會

2024/6/14 20:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）遠雄人壽今天舉行股東常會，全面改選董事，遠雄集團創辦人趙藤雄次子趙信清睽違6年重返遠壽董事會，趙藤雄長女趙文瑜此次亦以遠東建設代表人身分，擔任遠壽董事一職。

遠雄人壽今天舉行股東常會並改選7席董事，4席董事當選人除了原任董事孟嘉仁、趙學欣外，趙藤雄子女趙信清及趙文瑜亦入列，3席獨立董事當選人為元亨法律事務所律師廖世昌及原任獨董葉啟洲、陳鴻霖。

孟嘉仁此次續以遠雄國際代表人身分當選遠壽董事，並續獲推選擔任董事長，至於另一名遠雄國際推派代表人，則為遠雄集團創辦人趙藤雄次子趙信清。

此為2018年6月遠壽股東會改選，趙信清退出遠壽董事會後，睽違6年重返遠壽擔任董事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於遠壽總經理趙學欣，此次不再以遠雄國際代表人身分出任遠壽董事，而是改以自然人身分擔任董事。

2018年4月金管會發現遠壽不動產投資開發案監督管理、內部控制及法令遵循機制有嚴重缺失，重罰遠壽新台幣1440萬元，並對時任董事趙藤雄、許自強及時任總經理趙信清、不動產暨放款部主管張子彥予以解職。金管會解職效力，意指5年內不得回歸金融圈。（編輯：黃國倫）1130614

趙藤雄
前營建署官員洪嘉宏財產申報不實 挨罰800萬確定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.80
更多編輯台推薦新聞：