台新藥36元掛牌上市 盤中漲幅逾20%

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（中央社記者何秀玲台北13日電）眼藥廠台新藥為主要開發臨床階段的眼科、腫瘤科等領域新藥的製藥公司，主力眼藥產品APP13007為新劑型新藥，今年3月已取得美國FDA上市許可；台新藥今天以36元掛牌上市，開盤人價39.05元，盤中最高44.05元，漲幅22.36%。

在國際授權方面，台新藥表示，至今已完成中國遠大醫藥公司、美國Eyenovia公司、巴西Cristália公司、中東及北非地區Tabuk公司等授權案，今年7月、8月又各增加以色列Tzamal公司、加拿大Apotex公司等授權案。

台新藥7日也宣布與美國Eyenovia簽署不具拘束力的條件書，將共同開發APP13007用於乾眼症，將台新藥奈米微粒製劑應用在Eyenovia的眼噴霧給藥設備。

台新藥也與台康生技合作開發生物相似藥，鎖定HER2陽性的乳癌患者市場，預計今年下半年展開一期臨床。

台新藥指出，國際化腳步在今年大步躍進，隨著美國市場於今年下半年展開銷售，以及各被授權人陸續於其授權區域展開藥證申請，營收有望穩健成長。（編輯：張均懋）1130813