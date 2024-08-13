新纖砸逾3億投資美材料科技 蓋首座廢紡閉環循環工廠

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）新纖積極發展環保再生纖維，今天宣布投資美國Ambercycle 1000萬美元（約新台幣3.25億元），協助興建首座廢紡織品閉環永續循環的先進工廠，強化上下游合作夥伴關係。

Ambercycle為美國材料科技公司，可分離聚酯混紡材料，並將其以化學方式回收，生產原生級產品。新纖與 Ambercycle從2021年開始合作，開發生產含有Cycora品牌再生聚酯的長纖紗線；雙方2023年中簽署合作備忘錄，共同探索商業規模製造設施的建設和運營。今天新纖正式宣布，向Ambercycle投資1000萬美元，深化合作關係。

新纖董事長吳東昇今天表示，Ambercycle的廢紡織品閉環永續循環解決方案獨到，具有優勢，而新纖的聚酯生產能力，能支援其進入量產規模。此次新纖投資其首座量產工廠，雙方將攜手開創低碳聚酯的未來，新纖也可增加回收原料的來源。Ambercycle預計2026年開始運營首座量產工廠。

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新纖主管表示，隨著愈來愈多品牌尋求閉環生產的永續循環材料，以實現其可持續性目標，預計2026年對低碳聚酯的需求量將達到每年約700萬噸，比起2015年的500萬噸大幅成長。

這幾年國際成衣品牌積極推動永續，對於再生紡織品的需求不斷成長，傳統透過寶特瓶等瓶用聚酯回收，但原料已經不夠用，新纖積極發展「從紡織品到紡織品的再生材料」，也就是將廢棄衣物回收，並透過再生技術加工製成環保聚酯纖維。（編輯：潘羿菁）1130813