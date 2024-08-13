台美印尼罕見合辦半導體會議 學者：美國戰略佈局

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（中央社記者李宗憲泗水13日專電）台灣、美國和印尼今天合辦「半導體永續發展」會議，這是3國首次就半導體領域在印尼合辦學術會議，各方派學者和產業界人士參與，美、台則有官員出席，相當罕見。學者認為，這是美國全球戰略佈局的一環。

今天在泗水（Surabaya）登場的「半導體永續發展」國際會議，是首次由台灣、美國和印尼針對半導體產業生態系舉辦學術會議，由3國學者和數名美國和台灣企業代表參與。

駐印尼代表陳忠和美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green）出席致詞，駐印尼代表處和美國大使館皆派外交人員全程參與。

主辦方之一、泗水理工學院（Sepuluh Nopember Institute of Technology）教授瓦瑪（IDAA Warmadewanthi）透露，這場會議起初僅由台灣和印尼共同舉辦，後來美方表示希望加入，才促成了3方合作，可謂「非常罕見且難得」的一場國際會議。

瓦瑪告訴中央社：「這場會議籌備時間只有3週，在短時間內就聚集來自印尼、美國和台灣的學者，真的很不容易，也非常難得，實屬罕見。」並補充，這是泗水理工學院首次舉行台、美、印尼3國合辦的活動。

台灣科技大學也是主辦單位之一，副校長劉志成說，這次由美方主動決定探討半導體議題，讓他感覺到地緣政治的變化及半導體在世界上扮演更為關鍵的角色。

他表示，很高興台灣的半導體產業被世界看到，希望台灣在與印尼既有的合作基礎上，讓印尼進入全球供應鏈，並扮演積極角色。

他告訴中央社：「明顯感覺到（美方正進行）去風險，要讓半導體供應鏈更多樣及更有韌性。」

印尼智庫哈比比中心（Habibie Center）研究員古逸衡（Patrick Kurniawan）分析指出，這場會議顯現美國正持續支持印尼等東南亞國家的半導體產業發展，「並藉此減少對台灣的依賴，及增加全球供應鏈的韌性以應對地緣政治風險」。

古逸衡表示，美國相當重視半導體產業，並積極透過各項措施以維持在全球半導體供應鏈中的主導地位，背後動機是為了對抗中國技術崛起。

他向中央社說：「台灣作為美國的重要盟友，在這條供應鏈中也扮演著戰略角色，因此與台灣保持緊密關係仍是美國的首要任務，而這也是彼此互利。」並解釋說，台灣在國防安全上也依賴美國，而美國則在半導體生產上依賴台灣。

印尼政治分析家翁淨勝（Johannes Nugroho）也提出類似看法。他說，印尼需減少依賴中國，而美國也樂見印尼減少依賴中國，並補充，印尼正經歷去工業化，如低技術的製造業如紡織業等，因此希望發展高科技產業，如半導體和製藥業等。

他向中央社指出，台灣在半導體方面擁有專業知識和經驗，因此他樂見台、美、印尼3國加強接觸，並說：「印尼、台灣和美國3方加強接觸及互動，絕對是邁向正確道路的一步。」

出席會議的國科會駐澳大利亞代表處科技組長林赫表示，半導體是台灣強項，印尼也希望在這個產業有些進展。他指出，期待台灣與理念相近的國家，加上美國一起串連，建立起一個半導體的供應鏈，成為一個體系，這將有利於提升台灣國際地位及半導體發展。

另外，出席會議的業界人士則建議台灣企業在印尼培養積體電路設計人才。

顯示卡廠撼訊科技總經理陳劍威說，「比起投資晶圓製造，印尼更適合作為積體電路設計中心」。他解釋，比起印度因已有多個大廠而互搶人才，若能在印尼好好培育積體電路設計人才，或開設相關課程，將有很大發展空間。

泗水理工學院國際合作處資深經理伊爾凡（Astria Nur Irfansyah）說，台灣在全球半導體產業扮演重要角色，美國也積極協助印尼發展科技產業。他指出，台灣、印尼和美國各有所求，台灣要技術，美國需要更多元的供應鏈，而印尼則可提供人才，他希望彼此合作以達到各自的目標。（編輯：韋樞）1130813

美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green）在開幕式指出，美國致力於支持印尼發展半導體供應鏈，目前正與印尼在各方合作，以協助印尼在製造、創新投資和勞動力發展上達到其目標。中央社記者李宗憲泗水攝 113年8月13日