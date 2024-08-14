中國電商拼多多傳大舉包機 業者：今年空運無淡季

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）電商成為航空公司貨運主流，市場傳出，中國電商「拼多多」獲官方協調爭取包機，1個月需要6萬噸、90班貨機。貨代業者分析，今年需求上升，但運力補不上，今年3月之後航空市場幾乎無淡季，中國電商大舉包機恐造成排擠效應，運價估進一步看漲。

中菲行今天舉行法人說明會，中菲行空運總裁邱鈞榮受訪表示，空運市場強勁，上半年貨量增加3成，下半年感覺市場進一步復甦、大有好轉，回到疫情前水準，而需求上升，但交機不順，運力遲遲無法補上，供不應求，導致今年3月之後的航空市場，尤其美國線，幾乎無淡季，今年初華航和長榮年初貨運都已賣了6、7成左右。

他也進一步說，除了電商，還有AI挹注，帶動過去幾十年沒有看到的大好行情，今年「沒有五窮六絕、七上八下」的狀況，6月甚至還有一公斤13美元的高價，之後幾乎都維持10元左右價格，且現在也不會是最高點，8、9月的數字會繼續成長，第4季則尚難以預測。

電商成為航空公司貨運主流，市場傳出，上海市政府正在幫助中國電商「拼多多」協調，向航空公司爭取包機，預估一個月飛往歐美就需要6萬噸、90班貨機的包機大運量，中國籍航空會盡量協助。

邱鈞榮分析，中國電商若大舉包機恐造成排擠效應，間接帶動市場上更多的需求提升，旺季更受擠壓，運價可望進一步看漲。

根據國際航空運輸協會（IATA）發布的2024年6月全球航空貨運市場數據顯示，年度需求持續強勁成長，使得航空貨運上半年表現出色，貨運量超過2023年、2022年，甚至突破2021年的創紀錄水準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據統計，今年前7月台灣空運總噸數86.3萬噸，較2023年81.8萬噸增加4.5萬噸，約5.4%，其中出口較去年成長9.4%，進口成長6.9%，也已超前2019年空運總噸數85.5萬噸，約成長0.9%，顯示整體市場已恢復到COVID-19之前的水平。

業者分析，7月與6月相比，空運進口噸數更是成長 5.71%，總噸數成長4%，顯示了空運市場的強勁。另一方面，由於紅海事件、地緣政治影響，以及對全球供應鏈的連鎖反應的推動下，海運運價持續處高位，造成空海運間的運費差距縮小，提升海轉空的需求。（編輯：翟思嘉）1130814