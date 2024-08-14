艙位吃緊超前部署 中菲行9月起新增13架旺季包機

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（中央社記者江明晏台北14日電）空運市場供不應求，中菲行表示，新增旺季包機服務，自9月到12月向國泰航空承租13架自上海飛往芝加哥的747-8貨機，「前6架都已售罄，貨源來自消費性電子等產品，預計9月就會銷售一空」。

中菲行今天舉行法人說明會，上半年每股盈餘3.69元。中菲行空運總裁邱鈞榮表示，因應空運市場需求高漲、無淡季，今年已推出多元化運輸的創新服務，包含三角貿易、跨境鐵路、跨境公路、海空聯運（福建-台北港-空運各地）、滾裝船、旺季包機（上海-芝加哥）服務等方案。

整體而言，中菲行對今年第3季、第4季的展望樂觀，預估會有更好的成長。近年營收占比中，空運有55%、海運是35%，其中50%的空運客戶來自半導體。

邱鈞榮表示，AI相關需求突然激增、電商需求不斷攀升，以及新貨機交機延後的狀況下，市場供不應求，為因應艙位吃緊，中菲行已提前做好準備，從今年9月初至12月初新增上海到芝加哥的包機服務，提供業者旺季大批量艙位方案。

中菲行表示，從9月到12月開始向國泰航空承租13架747-8、自上海飛往芝加哥的貨運包機，「前6架都已售罄，貨源來自消費性電子等產品」，另外，7架也都在陸續洽談當中，預計在9月就會全部銷售一空。

針對三角貿易，中菲行指出，中港台接單、由東南亞出貨至歐美的貿易模式日趨興盛，中菲行可利用廣泛全球物流網絡支持三角貿易模式，並透過跨國分公司提供在地化服務。

邱鈞榮表示，中國開闢鐵路經中亞，連結歐洲各國的運輸模式愈趨成熟，尤其當紅海地區動盪影響海運船期，越來越多客戶轉向選擇跨境鐵路。中菲行以西安作為樞紐站，提供跨境鐵路物流方案，「上半年跨境鐵路營收成長5倍」。

中菲行也提供跨境公路運輸，以深圳作為樞紐中心，服務包含中國全境配送、大陸與香港、東南亞主要城市間跨境卡車運輸。

中菲行海運副總裁林永川表示，海運目前運價維持高檔，但可能持續緩跌，在9月底到11月初撐著，不至於下跌太多；至於碼頭罷工議題，美東似乎沒有像美西碼頭工人強悍，加上今年有選舉議題，預估罷工發生機率不大。

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中菲行同時新增海空聯運，結合海運與空運的複合式運輸，推出從福建海運到台北港轉空運，再到客戶所需航點的海空聯運服務，擁有運輸速度快、成本較低以及低碳等優點。

中國大力發展電動車之際，中小型車廠出口百花齊放，滾裝輪運輸再次重返市場主流，中菲行表示，也提供滾裝船服務，載運的機動車輛可直接駛上駛下貨輪，不受港埠裝卸設備限制。（編輯：林家嫻）1130814