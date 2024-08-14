宸鴻：儲能櫃出貨增 帶動第2季營收成長

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（中央社記者潘智義台北14日電）觸控面板廠宸鴻執行長謝立群今天表示，第2季營收較第1季成長，主要來自儲能櫃及平板電腦產品貢獻增加；儲能櫃出貨在2023、2024年成長較大，2025年成長將趨緩和。

宸鴻表示，第2季前5大客戶營收占整體營收約占79%，首度低於8成；盼今年損益兩平。

宸鴻今天舉行線上法人說明會，謝立群指出，從台灣出貨的儲能櫃在2023年開始出貨，預料2023至2024年成長較大，2025年仍會增長，但成長幅度將趨緩。

謝立群說，儲能櫃因為案場規模建置的特性，出貨不會分散在每月或每季，觀察整年情況，估今年占整體營收3至5%；海外儲能櫃市場正在爭取出貨機會，有關日本或澳洲尚無明確時程。

他指出，3D列印最大應用在鞋子中底（Midsole），客人做新創產品開發，帶動產品應用增加，但目前仍以自行車坐墊，頭盔護墊及建康產品為主。

宸鴻今天公告第2季合併營收為新台幣191.5億元，歸屬於母公司稅後淨利約3.5億元，稅後每股淨利0.87元。2024年上半年歸屬於母公司稅後淨利4.7億元，較2023年同期成長251.8%，稅後每股淨利1.16元。

宸鴻統計，第2季營收為191.5億元，較第1季成長24.9%，年增18%，主因平板電腦終端需求增加，及新事業儲能櫃出貨貢獻所致。第2季營業毛利為8.2億元，較第1季增加26.1%，較去年同期增加30%；毛利率較第1季略增為4.3%，主因受惠於營運規模擴大及營運槓桿效益提升。

在產品組合方面，第2季電子書、平板電腦及筆電產品出貨持續成長，平板電腦（7至11吋）、大尺寸平板電腦及筆電產品（11至16吋）營收分別較第1季成長18.6%及16.3%；第2季因儲能櫃產品出貨，使其他非觸控類別產品營收占比由第1季3%增加至11%，季營收成長364%。

然而，因舊款智慧型手機逐步退出市場，使小尺寸產品（7吋以下）營收持續下降，較第1季減少24.9%。

在銷貨成本方面，宸鴻統計，第2季原料成本為158.2億元，占營收比重為82.6%，較第1季81.7%增加，主因儲能櫃產品出貨所致；第2季人工成本由第1季11.4億元增加為13.1億元，占營收比重由第1季7.4%減少為6.8%；第2季折舊攤銷費用為8.1億元，較第1季7.3億元增加，占營收比重由第1季4.7%降為4.2%。

此外，第2季營收較第1季成長24.9%，營業費用僅成長3.3%。第2季本業約達損益兩平，營業淨損70萬元。

宸鴻第2季淨利息收入約2億元，並認列外匯收益2.5億元。此外，認列策略性投資收益約9900萬元。其他業外收入包含政府補助等，合計約1600萬元。第2季歸屬於母公司稅後淨利約3.5億元，較第1季成長204.1%，且較去年同期成長1009.7%。（編輯：楊凱翔）1130814