三商家購併購寵物好事 目標全台最大寵物零售通路

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（中央社記者江明晏台北14日電）三商家購今天表示，下半年將布局多個投資案，包括先前已宣布斥資新台幣3億元入主「寵物好事」，目前旗下美廉社的寵物門市有38家，明年將逐步導入全門市皆有寵物專門貨架，目標成為全台規模最大的寵物零售通路。

三商家購今天舉行法人說明會，前7月持續調整商品結構提高毛利，累計合併營收80.98億元，同店銷售額提升1.5%、毛利額提升6.4%、來客數提升2.3%。

三商家購表示，美廉社持續發展特色店型，「巷口酒窖」截至7月底有158家門市，預計年底改裝進駐超過200家門市、「咖啡」將達全門市導入，「寵物」門市則有38家，也將持續擴展。

三商家購今年布局5大投資案，包含觀音物流倉擴建、物流倉太陽能屋頂建置、物流倉自動化設備建置、電子貨架標籤門市導入、寵物零售通路投資案等多項布局。

三商家購先前公告，投資3億元入主寵物好事股份有限公司，「寵物好事」成立於民國102年，自台中起家，目前有5家門市，美廉社目前開發的自有品牌中有貓糧、狗罐頭，也會持續開發寵物市場商品，透過雙方資源整合，優化寵物品類貨架，未來也不排除由寵物好事進駐美廉社經營店中店。（編輯：楊蘭軒）1130814

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