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環亞大樓都更案 富邦人壽估可分配近1038億元

2024/8/20 21:25
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（中央社記者羅元駿台北20日電）位於南京東路與敦化北路口的環亞大樓將啟動都更，富邦金子公司富邦人壽今天表示，將負擔興建成本約新台幣289.32億元，預計都更後全案權利價值上看1103.1億元，富邦人壽估可分配約1037.83億元，並委任中國建經擔任代理實施者。

富邦人壽今天召開董事會，決議辦理都市更新事業計畫及權利變換計畫申請。根據台北市都市更新處資料，富邦人壽持有土地地號對應地上建築物目前為微風南京（環亞大樓）和茹曦酒店。

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富邦人壽對環亞大樓所占權值比率為94.0833%，今天重訊公告3家專業估價者事務所結果顯示，以戴德梁行更新後全案權利價值1103.1億元最高，第2家為尚上不動產估價師聯合事務所，更新後全案權利價值為1045.95億元；第3家展碁不動產估價師聯合事務所更新後全案權利價值為1070.35億元。

富邦人壽指出，此案相關金額及權利價值分配比例為中國建經計算提供，實際以主管機關最終審查結果為準，而工程總預算將另提報公司董事會決議。（編輯：楊蘭軒）1130820

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