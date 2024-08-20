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台積電打造德國綠色晶圓廠 專家：複製永續製造經驗

2024/8/20 21:49
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電德國德勒斯登廠今天舉行動土典禮，規劃興建一座綠色晶圓廠。專家分析，台積電打造德國廠成為永續製造廠區，在未來半導體「永續」製程技術發展上，扮演更重要角色，相關成功經驗也可複製到其他歐洲合作夥伴。

台積電德國德勒斯登（Dresden）新廠今天舉行動土典禮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）出席典禮並發表演說。台積電董事長魏哲家也率領台積電高層，親自出席德國新廠動土典禮。

台積電表示，德國廠總計投資金額預估超過100億歐元（約新台幣3544億元），月產能約4萬片12吋晶圓，估可創造約2000個工作機會，德國廠將興建為一座綠色晶圓廠，利用既有及先進技術強化資源保護，包括節能建築、水資源回收及取得LEED綠建築認證，興建工程預計今年稍晚開始。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨接受記者電訪分析，台積電德國廠動土具有指標意義，台積電要在2040年達到100%使用再生能源目標，加上德國再生能源使用占比約5成，台積電要打造德國廠成為永續製造廠區。

楊瑞臨說，德國風力發電比重約27%、光電比重12%、生質能占比也有近10%，德國可說是綠能大國，儘管台積電德國廠產能可能低於美國廠和日本廠，但台積電德國廠做為當地綠電的使用者，以及在歐盟作為淨零長期發展的重要一環，台積電德國廠在未來半導體「永續」製程技術的發展上，扮演更重要的角色。相關成功經驗，未來也有機會複製到其他歐洲的合作夥伴。

至於台積電會不會在德國加碼興建第2座廠，楊瑞臨表示，這與德國中央及地方政府、對未來半導體產業發展藍圖與策略制訂有關，而相關策略又與德國後續可能的補貼政策及配套優惠措施，息息相關。

楊瑞臨指出，相關策略與補貼動向，都是台積電是否考慮在德國興建第2座廠的關鍵；同時，歐洲當地客戶需求也是重要考量。

楊瑞臨分析，由於台積電德國廠目前仍以車用電子半導體為主，但當前車用半導體市場景氣疲軟，加上歐盟及德國未來在半導體發展的藍圖與戰略定位等議題，相較美國和日本有所不同，因此台積電短期在德國興建第2座廠的機率並不高。（編輯：張良知）1130820

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