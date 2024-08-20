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台積電德國廠規劃綠色晶圓廠 創造2000個工作機會

2024/8/20 21:29（8/20 21:43 更新）
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台積電20日在德國德勒斯登半導體晶圓廠舉行動土典禮，台積電董事長魏哲家致詞。中央社記者顏若瑾德勒斯登攝 113年8月20日
台積電20日在德國德勒斯登半導體晶圓廠舉行動土典禮，台積電董事長魏哲家致詞。中央社記者顏若瑾德勒斯登攝 113年8月20日
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電德國德勒斯登（Dresden）晶圓廠今天舉行動土典禮，總投資金額預估超過100億歐元（約新台幣3544億元），月產能約4萬片12吋晶圓，估可創造約2000個工作機會，德國廠將興建為一座綠色晶圓廠。

台積電晚間透過新聞稿指出，台積電與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資成立的歐洲半導體製造公司（ESMC），今天在德國德勒斯登的首座半導體晶圓廠舉行動土典禮。

台積電表示，在動土典禮中，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）宣布，歐盟執委會已依據歐盟國家補助規則（EU State aid rules），通過一項50億歐元的德國補助措施，支持ESMC半導體晶圓廠的建設工程和營運。

影片來源：European Commission

台積電董事長魏哲家表示，與共同夥伴博世、英飛凌和恩智浦合作興建德勒斯登晶圓廠，以滿足快速成長的歐洲汽車和工業領域對於半導體的需求，將把台積電先進的製造能力帶給歐洲客戶和合作夥伴，刺激當地的經濟發展，並推動整個歐洲的技術往前邁進。

台積電說明，ESMC營運後，預計採用台積電28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）電晶體技術，月產能4萬片12吋晶圓，預估投資金額超過100億歐元，包括股權注資、借債及歐盟和德國政府的大力支持。

台積電表示，新的晶圓廠預計創造約2000個直接的高科技專業工作機會，ESMC及合作夥伴規劃興建一座綠色晶圓廠，利用既有及先進的技術強化資源保護，包括節能建築、水資源回收及取得LEED綠建築認證。（編輯：張良知）1130820

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