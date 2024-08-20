台積電德國廠動土 專家：擴車電市場分散供應鏈風險

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台積電德國德勒斯登（Dresden）半導體晶圓廠，今天舉行動土典禮。專家分析，台積電有機會藉由在德國設廠，搶進車用成熟製程商機，有利台積電擴展車電市場，基於客戶分散供應鏈風險需求，台積電前往歐洲投資設廠有其必要性。

不過專家也指出，台積電德國廠興建須留意成本課題；此外，工會將是台積電在德國設廠面臨的另一項挑戰，如何克服這一難題，考驗台積電管理階層的智慧。

台積電德國德勒斯登新廠今天舉行動土典禮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）出席典禮活動，並發表演說。台積電董事長魏哲家也率領台積電高層，親自出席德國新廠動土典禮。

德國對台積電晶圓廠合資案50億歐元（約新台幣1768億元）的補貼計畫，今天也獲歐洲聯盟（EU）批准通過。

觀察德國廠動土對台積電布局半導體的意義，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真接受記者電訪分析，台積電德國廠導入成熟製程專攻車用半導體，將於2027年開始供應，代表台積電有機會藉由德國設廠，搶進車用成熟製程商機。

從供應鏈來看，劉佩真指出，德國現有半導體廠具供應鏈基礎，並非完全從零開始，當地環境有助加速台積電德國建廠及未來營運，此外德國車廠分布，有利台積電擴展車電市場。

在建廠速度，劉佩真指出，台積電歐洲廠是在正式宣布後不到一年的時間，今天開始動工，這是近年半導體大廠在歐洲投資後、創紀錄最神速動土的業者，象徵台積電對客戶以及對德國的承諾。

此外，劉佩真表示，台積電德國廠與日本廠同樣採取合資模式，除了可與當地業者分擔風險，也可強化與客戶間的合作關係。

觀察德國廠對台積電全球布局的重要性，劉佩真分析，美國是台積電最大市場，2022年所占比重達68%；儘管歐洲、中東及非洲市場比重約5%不大，但基於客戶分散供應鏈風險需求，台積電前往歐洲投資設廠有其必要性。

反觀其他大廠在德國布局，劉佩真表示，英特爾（Intel）預計投入300億歐元在德國馬德堡（Magdeburg）興建先進晶片廠計畫延後，碳化矽（SiC）晶片廠Wolfspeed也延後興建德國廠，相較之下，台積電一旦作出海外廠房的投資規劃，在無其他變數下，會採取穩紮穩打的腳步邁進，而非以畫大餅浮誇的計畫來吸引客戶，後續達成率反而低。

不過劉佩真也提醒，英特爾因建築成本高漲、能源價格不穩定，德國建廠計畫延遲，台積電德國廠興建也須留意成本課題；此外，台積電在美國建廠已面臨文化差異問題，德國廠將面對強勢的工會，工會將是台積電在德國設廠面臨的另一項挑戰，如何克服這難題，考驗台積電管理階層的智慧。

台積電德國廠與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資設廠，共同投資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），提供車用先進半導體製造服務。ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），台積電持有股權70%，博世、英飛凌和恩智浦各持股10%。

德國德勒斯登廠預計今年第4季開始興建，2027年量產，規劃採用台積電的28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約4萬片12吋晶圓。（編輯：楊蘭軒）1130820