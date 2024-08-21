台積電歐洲晶圓廠動土 德勒斯登市長樂迎台灣人

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（中央社記者顏若瑾德勒斯登21日專電）台積電在歐洲第一座晶圓廠落腳德國東部的德勒斯登。德勒斯登市長希柏特今天表示，德勒斯登正準備歡迎台灣人到來，針對台積電在美國亞利桑那州遭遇的文化衝突，「（類似的情況）不會在我們德勒斯登這發生」。

台積電位於德國薩克森邦德勒斯登市（Dresden）的首座半導體晶圓廠昨天正式動土。在台積電董事長魏哲家主持下，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等數百人出席。

德勒斯登市長希柏特（Dirk Hilbert）今天接受中央社等媒體訪問表示，德勒斯登是歐洲最大的半導體製造中心，擁有強大的基礎建設，符合優秀廠商需求，針對台灣員工與家屬也有特別的融入計畫。

他強調，德勒斯登擁有眾多外來人口與文化，為滿足隨著台積電而來的台灣員工與家屬，德勒斯登市將擴大交通捷運路線、增加市區住宅數量，並拓展國際學校與招生名額，且提供中文與台語的多語言師資，「德勒斯登正在準備歡迎台灣人的到來」。

希柏特表示，東德時期60年代開始，德勒斯登已經是微晶片主要生產地，西門子（Siemens）等國際品牌都在當時落腳德勒斯登。另外，台積電的投資是合資企業計畫，台積電和3大歐洲晶片製造商共同合作，其中兩家已經進駐。

他指出，當代的德勒斯登是德國最大的半導體製造公司所在地，歐洲1/3的晶片都來自德勒斯登。

目前在德勒斯登共有約7萬名半導體科技業工作者，強大的研究中心共有1萬5000名專業研究人員，加上馬克斯普朗克研究所（MPI），還有德國數一數二的科技大學，能夠與企業產學合作，這些都是吸引廠商投資的優良條件。

他表示，德勒斯登擁有強大的基礎建設，能滿足工廠必要且可預期的需求，例如工業用水系統與電力等，所以可以接納台積電這樣一個國際知名的優秀半導體商投資。針對台積電必要的其他措施需求，德勒斯登也會盡力配合。

至於未來是否將再興建台積電二廠，希柏特說，討論設廠至少需要10年的計畫時間，目前主力就是一廠；台積電廠區預計2026年興建完成，並於2027年開始量產。

他指出，汽車晶片將是台積電德勒斯登廠一大主題。德國擁有來自聯邦的電動車發展計畫，透過台積電的特製化汽車晶片，將使德國汽車工業能往更符合氣候中和（climate neutral）的綠色能源目標前進。

希柏特表示，德勒斯登特別參考台積電在其他國家的設廠經驗，並進行個案討論。他認為，台積電在美國亞利桑那州的經驗不會在德國重演，因為德勒斯登是個傳統工業城市，他也有在西門子工作的經驗，「大家都有經驗，我們不會跟亞利桑那州一樣」。

希柏特也說：「不要害怕工會。」未來企業與員工可以一起努力發展工會，以達到彼此對工作條件與環境的共識。（編輯：陳妍君）1130821