亞洲工業4.0聯展匯集1200家廠商 聚焦AI製造與機器人

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）包括機器人與自動化工業等主題的Intelligent Asia 2024聯展，今天上午登場，共有國內外1200家科技製造業廠商參展，規模達4500個展位，AI智慧製造和機器人成為焦點。

Intelligent Asia 2024工業4.0主題展覽，今天上午起至24日在台北南港展覽館登場，主辦單位表示，全球1200家科技製造業廠商參展，規模達4500個展位，集結自動化、機器人、3D列印、智慧模具、物流與物聯網、冷鏈科技、雷射應用等領域主題。

此次聯展包括台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展，重點展示人工智慧AI在智慧製造應用等。

AI應用浪潮帶動機器人和智慧製造商機，主辦單位表示，此次展會展示多項AI技術，包含機器視覺、數位孿生、人機協作、感測模組、機器人等應用。

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國內外廠商展示具備數據分析和自主學習能力的工廠設備與機器人方案，包括瑞典ABB、日本發那科（FANUC）、德國庫卡（KUKA）、日本安川電機（YASKAWA）、那智不二越等，以及上銀集團、新漢、寶元數控、均豪精密、三菱電機、易格斯（igus）、台灣松下、台灣愛普生等。

此外達明機器人、微星、研華、華碩、凌華、台達電、廣運、西門子（Siemens）、所羅門、盟立自動化等，將展示協作型機器人、工業電腦以及AI應用與系統整合等方案。（編輯：林家嫻）1130821