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彰化海龍離岸風電意外 東元：停工全面檢查工安

2024/8/21 12:17（8/21 12:37 更新）
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彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成14名工人送醫，消防人員到場搶救。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月20日
彰濱工業區鹿港區1處離岸風電工地20日上午發生工安意外，工地內二氧化碳鋼瓶氣體外洩，造成14名工人送醫，消防人員到場搶救。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年8月20日
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）海龍離岸風電計畫彰化案場，20日上午發生消防氣體外洩意外，負責統包工程的機電大廠東元今天發布重大訊息表示，工地已暫停工全面檢查工安中，目前暫檢視評估統計可能損失或影響。

海龍離岸風電計畫彰化案場，20日上午發生消防氣體外洩意外，東元20日表示，現場主管已在第一時間報案消防局處理，並立刻將受傷工人送往醫院。

東元今天上午發布重大訊息說明，疑因現場工作人員未正確操作及安裝高壓鋼瓶，使得鋼瓶氣體外洩，現場約17名工人吸入外洩氣體，感到不適或受傷。

東元表示，公司協助受傷人員送醫治療，並停工檢視各項工作安全措施，目前17名受傷工人中，10名輕傷人員已經出院，3名恢復中留院觀察，4名較嚴重工人住院治療中。

檢視裁罰金額和可能損失影響，東元指出，工地暫停工全面檢查工安中，裁罰金額待與主管機關會議說明後裁定，目前尚未確定；可能損失或影響目前暫檢視評估統計中，也待保險公司檢視後評估理賠。

在改善情形及未來因應措施，東元表示，人員依安全作業標準流程進行設備安全安裝，高壓鋼瓶室設置防洩裝置及防護措施，人員進行再教育訓練及落實自主檢查，現場設置監視人員及作業主管落實作業管制。（編輯：潘羿菁）1130821

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