彰濱海龍風電工地意外 3工人昏迷指數仍為3

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化21日電）彰濱工業區海龍風電降壓站昨天發生二氧化碳外洩意外，17人就醫，3名工人經搶救恢復生命跡象，昏迷指數仍為3，原本醫院找不到賴男親屬，今天已找到其久未聯繫的母親。

彰化縣社會處今天表示，事件發生後立即派社工啟動關懷機制，有14名工人經消防局送醫，其中5名為彰化縣籍，有1人列冊中低收入戶、1人為低收入戶。

另外，3名高雄市籍、1名新北市籍、1名台南市籍、1名桃園市籍、2名台中市籍、1名嘉義縣籍。

部分傷者已陸續離院，但昨天有3名工人救出時一度失去呼吸心跳，搶救後恢復生命跡象，仍未度過危險期。

梧棲童綜合醫院收治的19歲簡姓男子目前住加護病房，昏迷指數3，仍有生命危險。

58歲劉姓男子於彰濱秀傳醫院救治中，昏迷指數3，目前血壓低、電解質異常，升壓劑已上到最高劑量。

鹿港基督教醫院收治38歲賴姓男子，昏迷指數3，院方表示，狀況與昨天相較有改善，包括肺部損傷症狀及血壓、二氧化碳中毒所出現的酸血症問題都有進步，目前持續使用升壓劑、氧氣治療。

昨天相關單位依據賴男身分資料協助通知家人，一直未找到親屬，今天上午院方表示找到其久未聯繫的母親，希望患者能持續往好的方向進步。（編輯：陳清芳）1130821