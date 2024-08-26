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台股漲82.07點

2024/8/26 13:46
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（中央社台北26日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲82.07點，為22240.12點，漲幅0.37%，成交金額新台幣3464.29億元。

加權指數開盤為22250.49點，盤中最高22449.45點，最低22164.53點；不含金融股指數19382.08點，漲35.6點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.79%、食品股漲0.1%、塑化股漲0.92%、紡織股漲0.29%、機電股漲0.06%、造紙股漲1.44%、營建股漲0.21%、金融股漲1.93%。

委買張數2329萬2879張，委賣張數1357萬996張，成交張數923萬7207張。

收盤時上漲568家，下跌402家，持平72家。

成交量前5名個股為新光金、元大台灣50反1、中信金、台新金、元大美債20正2。

漲幅前5名個股為遠見、華擎、映泰、承啟、宏致。

跌幅前5名個股為日成-KY、昶昕、大統新創、辛耘、喬山。1130826

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