金融股撐盤 台股終場漲82點收22240點
2024/8/26 14:18（8/26 14:25 更新）
（中央社記者吳家豪台北26日電）台股今天開高走低，早盤漲逾290點，隨台積電、聯發科等權值股買盤不濟，加權指數漲勢收斂，金融股撐盤，終場收在22240.12點，上漲82.07點，漲幅0.37%，成交金額新台幣3464.29億元。
電子類股指數終場上漲0.07%，成交比重超過61%。因新光金買單挹注，金融類股指數終場上漲1.93%。代表中小型股的櫃買指數收跌0.73%。
晶圓代工廠台積電終場漲0.11%，收950元，鴻海漲1.11%，以182元作收，聯發科終場下跌0.82%，收在1215元。
在輝達（NVIDIA）財報公布前夕，人工智慧（AI）概念股休息，廣達、緯創分別收跌0.36%、0.98%，勤誠下挫1.96%。
台新金、新光金22日宣布換股合併計畫，出現「新新併」，不過中信金23日決定斥資1314億元一次收購新光金51%股權。今天新光金漲勢明顯，盤中股價最高13.35元，終場收在13元、漲幅4.42%，成交量爆出152.5萬張，台新金終場漲幅超過3%，收20元，中信金小漲0.15%，收33.15元。
中國3A遊戲大作「黑神話：悟空」20日上市以來在全球大賣，推升高階顯示卡需求，顯示卡廠華擎、撼訊、青雲、麗臺、承啟皆亮燈漲停直到收盤，分別收在214.5元、75.2元、91元、102元、32.6元。
本土投顧法人指出，近期外資動作偏保守，籌碼面較為不利多方，且台股量能持續不濟，多方心態轉趨保守，須觀察本週美國個人消費支出物價指數（PCE）數據、AI指標股財報。（編輯：林家嫻）1130826
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