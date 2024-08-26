泓德能源今年拚賺1個股本 9月底改列一般板上市

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（中央社記者張建中台北26日電）泓德能源將於9月底改列一般板上市，總經理周仕昌表示，下半年嘉義與七股案場陸續開工，可望挹注業績，今年以賺進1個股本為努力目標。

泓德能源預計8月27日舉辦改列上市前業績發表會，今天下午先舉行媒體交流會。董事長謝源一說，公司新的識別標誌強調科技智慧及永續環保精神，因應未來發展需求，去年到今年招募100多名資通訊及軟體人才，員工總人數邁向500人。

周仕昌表示，泓德能源擁有國際化的能源平台、完整的垂直整合平台、技術整合平台、龐大的土地庫存和資產管理規模等優勢。

周仕昌指出，泓德能源前進日本、澳洲及菲律賓，布局光電及儲能領域；集團事業涵蓋光電案場、儲能、充電樁、電廠維運管理、綠電銷售及漁業管理等。

據統計，泓德能源土地庫存超過500公頃，並持續擴增海內外土地庫存，以確保未來營運成長動能。周仕昌說，透過星泓電力、星德電力及富邦能源等平台，泓德能源集團管理資產金額估計將超過新台幣650億元。

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周仕昌表示，7月在承接工程案件大舉認列業績挹注，單月營收達24.66億元，年增1818.96%；累計前7月營收46.21億元，年增112.62%。下半年在嘉義及七股案場陸續開工，可望挹注業績，今年以賺進1個股本為努力目標。

他指出，今年光電收入比重將約73%，儲能收入比重約25%；預期2026年光電收入比重將降至65%，儲能收入比重將約17%，海外收入比重可望達12%規模。泓德能源將致力成為智慧電力服務供應商。（編輯：楊凱翔）1130826