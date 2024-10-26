看好九州半導體重鎮角色 玉山銀熊本出張所開業

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（中央社記者曾智怡台北26日電）玉山銀行熊本出張所（支行）23日正式開業，玉山金控董事長黃男州表示，在半導體供應鏈的全球布局下，九州及熊本已成為半導體產業的重鎮，未來會透過東京、福岡、熊本三地的密切合作，成為顧客海外發展的最佳靠山。

玉山銀行今天發布新聞稿表示，玉山銀行熊本出張所23日正式開業，昨天舉行開業晚宴，黃男州帶領多位主管及玉山合唱團前往熊本參加，前防衛大臣木原稔（現任自由民主黨籍眾議員）、熊本縣知事木村敬、熊本市市長大西一史等親臨會場。

木村敬指出，自台積電進駐以來，吸引半導體產業至熊本設廠，並帶動維修保養、物流倉儲等相關產業發展，玉山是台灣中小企業金融的首選銀行，期待玉山能成為台資企業進駐九州的最佳助力，並持續促進台灣與熊本各方面的交流。

大西一史表示，今年4月玉山銀行與熊本市政府簽署合作協議書（MOU），共同促進台灣與熊本間經濟、觀光、體育等領域交流，目前兩地直航每週班次高達12班，台灣旅客占熊本市外國旅客達1/4，此次玉山開設熊本出張所，相信可進一步推動更多台灣與熊本間的合作商機。木原稔則強調，持續為日台友好而努力。

黃男州指出，日本與台灣互為重要的貿易夥伴，商業往來頻繁，在半導體供應鏈的全球布局下，九州及熊本已成為半導體產業的重鎮。

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他表示，未來玉山會透過東京、福岡、熊本三地的密切合作，共同服務日本與台商企業，並延伸玉山台灣及海外11個國家地區33個據點的服務平台，滿足跨境顧客多元的金融服務需求，成為顧客海外發展的最佳靠山。

台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊表示，玉山銀行是在日本成長最快速的台資銀行，更是第一家於九州布局的台資銀行，已與在地建立深厚的友誼。（編輯：張均懋）1131026