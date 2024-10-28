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日圓領跌亞幣跟貶 新台幣貶1.9分收32.09元

2024/10/28 18:15（10/28 18:58 更新）
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美元與新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）日本眾議院大選落幕，執政黨慘敗，日圓應聲下挫、摜破153關卡，打擊亞幣士氣，新台幣匯率跟著震盪走弱，今天收盤收32.09元，貶1.9分，台北及元太外匯市場總成交金額14.97億美元。

美國總統大選愈來愈近，美元指數有撐，在此同時，日本執政黨選情失利，自民黨與公明黨組成的執政聯盟席次未取得過半，淪為「少數執政黨」，政壇動盪之下，日圓重挫，跌至3個月低點。

由於市場不確定性升高，近日新台幣匯市交投冷清，多為實質拋補，匯價也陷入窄幅波動；今天在日圓領跌之下，新台幣偏弱整理，開盤價為32.09元，最高32.053元、最低32.109元。

根據央行統計，美元指數今天上漲0.27%，日圓受到政局不穩拖累，挫0.9%，人民幣貶值0.1%，新台幣小跌0.06%，韓元則反彈0.31%。

短線而言，外匯交易員表示，出口商月底拋匯將為匯價提供支撐，不過市場矚目焦點仍放在日本央行本週的貨幣政策，以及美國就業數據，還有聯準會青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）物價指數。

外匯交易員直言，最近金融市場瀰漫高度不確定性，外資操作保守，新台幣交投量能明顯縮水，匯價僅跟著國際盤波動、缺乏方向性，眼前只能靜觀其變，視日本政局如何發展，以及重量級的國際大事美國11月初總統大選，市場均屏息以待。（編輯：張均懋）1131028

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