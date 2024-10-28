獲頒李國鼎獎 苗豐強：台灣AI軟體應用也可跑在前面

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（中央社記者吳家豪、潘智義台北28日電）聯華神通集團董事長苗豐強今天獲頒「李國鼎獎」後受訪表示，台灣在人工智慧（AI）機器製作方面已經領先，未來應該可以在應用軟體的發展上，也跑在前面。

為傳揚故總統府資政李國鼎的時代精神，李國鼎科技發展基金會於2023年設立李國鼎獎，台積電創辦人張忠謀為第1屆得主，今天頒發第2屆李國鼎獎予台達集團創辦人鄭崇華、聯華神通集團董事長苗豐強。

苗豐強發表獲獎感言表示，台灣因為AI到來，現在又抓住一個非常好的機會，很多公司在世界舞台上變成不可被取代，包含「護國神山」的台積電和台達電。

苗豐強指出，企業必須花點時間，了解每個產業的技術需求和AI能做的事情，把自己的領域與AI結合，這是一段很長的發展路程，「但是我們台灣應該可以跑在前面」。

苗豐強坦言，他很幸運從一開始就參與台灣科技島的發展，在護國神山上創造很多小小的、強壯的樹與河流，如果沒有李國鼎，這件事會晚好幾年發生。

苗豐強說，後天是神通電腦成立50週年，將舉辦論壇回顧過去歷史，邀請一起打拚的夥伴企業參與。一轉眼過了50年，李國鼎已經不在，但他的精神存續，「沒有他，就沒有台灣今天的資訊產業」。

李國鼎科技發展基金會董事長王伯元則表示，中國近年傾全力拚晶圓代工產業，他評估不久的將來，中國晶圓代工產業的生產將從落後台灣5年，變成只落後3年；設計部分將從落後3年，變為落後1年。

他談到電力議題時指出，和碩董事長童子賢一直推核能發電，為政府廣徵民眾對核電的意見；他個人支持台灣採用核能發電，主因是核能技術已進步很多，而綠能成本是核能發電的4倍以上，實在太貴。

針對台積電到日本設廠，李國鼎科技發展基金會副董事長黃齊元認為，日本在1980年代是半導體產業全球第1，但美國透過「廣場協議」讓日圓急升，讓日本喪失領先地位；日本是否藉台積電到當地設廠，燃起重返全球半導體產業龍頭的企圖心，尚待觀察。（編輯：張良知、林克倫）1131028

李國鼎科技發展基金會28日在台北舉行第2屆李國鼎獎頒獎典禮，聯華神通集團董事長苗豐強（左）出席受獎，苗豐強夫人許愛貞（右）贈送花束。中央社記者翁睿坤攝 113年10月28日

聯華神通集團董事長苗豐強（左）28日獲頒第二屆李國鼎獎，傳揚故總統府資政李國鼎的時代精神，由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄（右）頒獎。中央社記者吳家豪攝 113年10月28日