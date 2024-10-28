獲頒李國鼎獎 鄭崇華：提升能源效率是解決缺電關鍵

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（中央社記者潘智義台北28日電）台達電創辦人鄭崇華獲頒「李國鼎獎」，他今天在頒獎典禮表示，記得李國鼎曾說過「科技是經濟發展的原動力」，這句話一直深深根植於心中。而他在創業發展過程中，更體認到提升能源效率和節能，是解決電力短缺問題的關鍵。

鄭崇華說，他經常藉「科技是經濟發展的原動力」提醒台達員工，要在研發上不斷精進，並在創新思維上持續努力。

他在致詞時回憶當年，畢業工作數年後，充分體認到當年來台的外商只看中台灣的廉價勞動力，動輒裁員解聘，並沒有永續經營的理念，因此有了自己創業的念頭。

他說，從13歲開始隻身在台，求學時代幸運地遇到許多啟蒙的好老師，如台中一中的老師汪煥庭、嚴其昌及成功大學教授賴再得等，他們認真地教學激發了他對科學的興趣。他從成大電機系畢業，受限於自身條件沒能出國深造，但幸運地考入台南的亞洲航空公司工作。

鄭崇華指出，亞航當時負責美國軍機與其他航空公司的民航機保養維修工作，正好民航公司CAT新購入噴射客機，讓他在工作中接觸許多飛航儀器及電子控制系統等新科技，也經常被賦予攸關飛安的工作要求；但由於自己並不具備航空領域的專業知識，經常擔憂自己不能擔負機上人身安全的責任，在深切體會產品可靠度與品質的重要性同時，滋生了轉換職業跑道的念頭。

鄭崇華表示，在亞航工作5年後，適逢政府的外資獎勵投資措施，吸引外國公司來台投資設廠，鄭崇華也轉職加入TRW參與來台設廠的工作；期間被送到美國實習受訓，再回來參與建廠、設立生產線等各項工作。他先後擔任生產、設計、品管等部門的主管，工作數年後，充分體認到這些外商只看中當時台灣的廉價勞動力，動輒裁員解聘，並沒有永續經營的理念。

他說，在這10年間與許多員工接觸及共事下，深知台灣的工程師具備非常好的專業素養與人格特質，加上就業累積的經驗與磨練，讓自己對創業有了憧憬，因緣際會地在1971年創立台達電子。

鄭崇華指出，台達起步時，僅有15名員工，但靠著紮實的技術與優異的品質，漸漸站穩腳步。80年代，隨著台灣的經濟發展和人口增長，電力短缺的問題愈發嚴重，使他意識到，提升能源效率和節能，是解決問題的關鍵。

經過50多年來的努力，台達的電源與散熱管理等相關產品與解決方案，已在全球市場中占據重要地位，且產品的效率持續不斷的提升，包括資料中心、通訊機房等高階電源產品，效率都已高達95%以上，太陽能逆變器效率更超過99%。

鄭崇華強調，2010年至2023年台達出貨的高效節能產品與解決方案，累計協助全球客戶節省約455億度電，相當於幫助地球減碳近2384萬公噸。

他說，台達電已逐步從關鍵零組件製造商，邁入整體節能解決方案提供者。在電源、交通、自動化與基礎設施等各項領域，持續開發創新的節能產品及解決方案。（編輯：張良知）1131028

第2屆李國鼎獎頒獎典禮28日下午在台北舉行，台達電創辦人鄭崇華（左）獲獎，由中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄（右）擔任頒獎人。中央社記者翁睿坤攝 113年10月28日