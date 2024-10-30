台股高低震盪逾180點 力守平盤
2024/10/30 11:18
（中央社記者潘智義台北30日電）美科技股強勢，激勵台股今天早盤走高，但台積電一度翻黑，加權指數走勢震盪，盤中高低點差距188.97點，23000點得而復失，力守平盤之上。
11時10分左右，加權指數上漲68點，為22994.59點，成交值新台幣1927.66億元。
台積電早盤下跌5元至1035元，盤中回穩，上漲15元至1055元。鴻海漲6元至215.5元；聯發科則於平盤1300元附近遊走。
鴻準盤中一度達漲停價80.6元，恩德也觸及漲停22.95元。傳出台積電購廠的面板廠群創盤中下挫，成交量逾8.3萬張。
證券分析師簡伯儀接受電訪表示，台股多方格局未變，美國總統大選前觀望氣氛濃厚、量縮明顯，待選後較有表現機會。
簡伯儀指出，台股第3季財報陸續公布，新台幣升值的匯損風險，加上美國總統大選的不確定因素，盤勢出現觀望賣壓。除美科技股財報影響的科技股，其他族群也有輪流表現機會，人工智慧（AI）概念股維持多頭，但仍須逢低才買進。（編輯：楊蘭軒）1131030
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