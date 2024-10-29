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權值股領跌 台股盤中下殺近500點

2024/10/29 11:10（10/29 11:19 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者何秀玲台北29日電）受台積電ADR重挫4%拖累，台股今天開低，早盤跌破23000點；盤中跌勢擴大，下跌486點，落至22711點，失守月線。台積電下挫30元，鴻海跌幅逾2%，廣達力守300元；工具股及宅經濟概念股逆勢抗跌。

截至11時左右，三大權值股包括台積電、鴻海、聯發科同步走低。台積電最低至1020元，下挫30元。鴻海下跌6元，聯發科力守1300元。電子股、金融盤中分別下跌1.7%、0.9%；代表中小型股的櫃買指數下跌約1%。

分析師指出，美國總統大選的不確定性，籠罩台股大盤，候選人川普的保護費一說，更使半導體族群提前熄火，短線待靜待美國11月初的總統選舉結果。

工具機族群盤中表現亮眼，包括恩德攻上漲停20.9元、高鋒漲逾1%、建德工業上漲逾1%、喬福上揚近1%。

電商重要檔期雙11將至，宅經濟概念股盤中發威，網家因統一上週宣布入主成為大股東，今天以46.35元攻上漲停，宅配通觸及45.45元漲停價。遊戲股華義則以193元漲停鎖死。

資深分析師簡伯儀表示，台積電ADR下跌4%，市場關心美國大選後對台關稅政策，半導體族群提前熄火。另外，近期上市櫃公司陸續公告第3季財報，觀察第3季匯率，很多公司會有匯損壓力，也在盤面上發酵，大盤指數明顯下殺，短線可靜待美國總統選舉結果。（編輯：楊蘭軒）1131029

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