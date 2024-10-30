台積電尾盤走弱 台股開高收低下跌106點
2024/10/30 14:27（10/30 14:31 更新）
（中央社記者潘智義台北30日電）美股那斯達克指數創高，費城半導體指數上揚，激勵台股今天早盤上漲189.74點，突破23100點；不過市場觀望氣氛濃厚，盤中震盪翻黑，收盤下挫106.16點，跌破22900點，高低落差達314.88點。
加權指數終場收在22820.43點，下跌106.16點，跌幅0.46%，成交值新台幣3278.5億元。
台積電今天呈現平盤上下狹幅整理，終場收1030元，下跌10元；鴻海收211.5元，上漲2元，漲幅0.95%；聯發科收1290元，下挫10元，跌幅0.77%。
強勢股鴻準收在漲停板80.6元；今天資金轉進IC設計族群，世芯-KY收2040元，漲幅7.37%；力旺、信驊分別收在3190元及4200元，漲幅2.57%及3.83%。
台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，Google財報不錯，盤後股價上漲，對台股AI概念股有利。台股今天早盤反彈，但沒出量代表投資人信心不足，主因還是美國總統大選變數。（編輯：張良知）1131030
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