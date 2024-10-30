地價稅11/1開徵 財部估稅額996億元年增7%

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（中央社記者張璦台北30日電）今年地價稅將於11月1日開徵，民眾需於12月2日前繳納，全國開徵戶數約912萬戶、年增1.98%，稅額新台幣996億元、年增7.03%，主因今年適逢公告地價調整年度，全國平均調漲5.78%，加上納稅義務人土地所有權變動及使用情形變更。

今年可適用優惠稅率千分之2的自用住宅用地，開徵戶數約394萬戶、稅額約69億元；換算下來，平均每戶繳稅金額約1749元，較112年增加約66元。

財政部今天舉辦113年地價稅開徵記者會，與會的台中市政府地方稅務局長沈政安表示，初步統計全國開徵情況，今年開徵戶數約912萬戶、稅額約996億元，與112年開徵戶數約894萬戶、稅額約931億元比較，開徵戶數增加約18萬戶，成長約1.98%；稅額增加約65億元，成長約7.03%。

地價稅稅基為「申報地價」，而「申報地價」又受到各縣市2年1次、參考市價評估出的「公告地價」影響，今年適逢調整年度，全國公告地價平均較111年度調升5.78%，帶動地價稅額成長。

平均調幅超過5%的縣市包含，桃園市調升14.78%、金門縣調幅11.28%、新北市調增10.44%、宜蘭縣調升5.92%、台中市調幅5.64%、台南市5.62%。

沈政安進一步指出，除公告地價調整，納稅義務人土地所有權變動及使用情形變更，也影響今年整體地價稅額變化。財政部舉例說明，比如民眾戶籍遷出，自用住宅用地變更為一般用地等情況，使原本適用較低的優惠或特別稅率，被改課較高的一般稅率。

觀察六都情形，財政部表示，六都地價稅開徵戶數約635萬戶、稅額約830億元，占全國開徵戶數比例為69.68%、稅額比例為83.34%。

其中，新北市開徵戶數約168萬戶，占全國開徵戶數比例為18.42%；台北市開徵稅額約292億元，占全國開徵稅額比例為29.30%；新北市開徵戶數、台北市開徵稅額，居六都與全國之冠。

依土地使用類別區分，財政部指出，今年可適用優惠稅率千分之2的自用住宅用地，開徵戶數約394萬戶、稅額約69億元，占全國開徵戶數比例為43.17%，占開徵稅額比例為6.91%；換算下來，今年平均每戶繳稅金額約1749元，較112年增加約66元或3.92%。

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非自用住宅用地方面，開徵戶數約518萬戶、稅額約927億元，占全國開徵戶數比例為56.83%，占開徵稅額比例為93.09%。今年平均每戶繳稅金額約1萬7900元，較112年增加約937元或5.52%。

財政部提醒，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間原為11月1日至11月30日止，因今年11月30日適逢例假日，順延至12月2日，並提供多元繳稅管道，若逾期忘記繳納，每逾3日須按稅額加徵1%滯納金，最高加徵10%，超過30日仍未繳納，將被移送法務部行政執行署強制執行。（編輯：林家嫻）1131030