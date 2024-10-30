光寶科第3季每股賺1.48元 看好第4季核心事業營運

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（中央社記者何秀玲台北30日電）光寶科今天公布第3季財報，光寶科向中央社記者表示，因策略性減少高波動業務，稅後純益新台幣33.9億元，年減25.4%，每股純益（EPS）為1.48元；展望第4季，光寶科表示，核心事業營運持續增溫，有望推升營運動能。

光寶科今年前3季稅後純益為88.9億元，年減19.9%，每股盈餘3.88元。

光寶科技總經理邱森彬今天在法說會表示，持續推進AI伺服器應用、能源管理進展，逐步實踐目標。在今年開放運算計畫OCP（Open Compute Project）上，首次展示由NVIDIA驅動的整合式AI雲端伺服器整合機櫃解決方案，串連電源、液冷、機構設計、電源管理軟體與系統等5大核心關鍵能力。

此外，光寶科將持續推進次世代AI伺服器電源發展，33KW電源機櫃（Power Shelf）用於新一代AI伺服器電源，將在第4季陸續出貨，預計明年第1季放量。

他說，散熱系統Liquid to Air（水對氣）於第4季樣機出貨，Liquid to Liquid（水對水）已完成系統測試，預計將於2025年啟動出貨動能，這些光寶創新技術將為次世代高效能運算與AI應用奠定基礎。

他表示，今年9月北美RE+能源展上，光寶科正式進入家用儲能市場，首度對外展示家用能源管理解決方案，以光寶科的電源實力為核心，搭配由AI演算法驅動的能源管理平台，協助用戶在用電與費用上做更好的管理與預測。

他說，在光寶科IoE能源物聯網（Internet of Energy）策略藍圖下，光寶正逐步邁向儲能、節能、控能及轉能的市場應用，建立長期新事業成長動能。

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展望第4季，光寶科表示，核心事業營運表現持續成長，主要動能來自雲端運算電源、光電半導體及IT應用高階電源、智慧輸入裝置等出貨增加。

雲端運算受惠於高階電源管理系統出貨增加。光電半導體方面，受惠於可見光與不可見光應用於AI機器視覺、穿戴及安防市場需求提升，可望逐季增長；資訊電子部門主要成長動能為高階輸入裝置，及衛星電源產品出貨增速。（編輯：張均懋）1131030